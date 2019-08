GF Vip | la Affi Fella si autocandida | Lorenzo Riccardi tra i possibili concorrenti

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Il Grande Fratello Vip sta per tornare con una quarta stagione su Canale 5. Il programma partirà a metà settembre e a condurlo sarà Alfonso Signorini. Come ogni anno, sul web ed in particolare sui social network impazzano le ipotesi suipartecipanti a questa nuova edizione. Come spesso accade, sono diversi i vip desiderosi di provare una nuova esperienza all'interno del reality, magari dopo essere stati protagonisti di altri programmi come ad esempio Uomini e donne. Infatti il programma di Maria De Filippi ha spesso regalatoalla casa più spiata d'Italia; e quest'anno tra ipartecipanti al reality ci sarebbero Sara. Lasi candida per un posto nello show Saraè uno dei personaggi più noti ai fan di Uomini e donne; lo scorso anno, la ragazza ha dato vita ad uno degli scandali più accesi nella storia del ...

zazoomblog : Sara Affi Fella mi piacerebbe fare il Grande Fratello Vip - #Fella #piacerebbe #Grande #Fratello - Novella_2000 : Sara Affi Fella si candida per il Grande Fratello Vip 4 - zazoomblog : Sara Affi Fella ex di Uomini e donne si candida per il Grande Fratello Vip 4 - #Fella #Uomini #donne #candida… -