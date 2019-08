Gf | Daniele e Martina insieme? Lui fa il primo passo e parla anche della famiglia

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni : "La mia famiglia non mi ha mai influenzato con lei" : Daniele Dal Moro, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, torna a parlare della coinquilina Martina Nasoni, la ragazza con la quale anche all'interno della casa aveva tentato un avvicinamento, e che avrebbe iniziato a frequentare una volta fuori.Come ben sappiamo, però, le cose tra i due non sono andate affatto bene: non solo tra di loro non è mai scoccata la scintilla dell'amore, ma i rapporti si sono raffreddati a tal punto da ...

Grande Fratello - Martina Nasoni : "A breve - dovrò operarmi di nuovo. Daniele? Eravamo incompatibili caratterialmente" : Martina Nasoni, la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello, è stata intervistata dal settimanale Spy.La 21enne di Terni, nota anche per aver ispirato Irama per la sua canzone La ragazza con il cuore di latta, ha parlato anche della breve storia d'amore con Daniele Dal Moro, conosciuto all'interno della famosa casa di Cinecittà.prosegui la letturaGrande Fratello, Martina Nasoni: "A breve, dovrò operarmi di nuovo. Daniele? ...

Martina Nasoni : “L’idea mi spaventa”. Perché è finita con Daniele : Martina Nasoni parla dell’operazione e rivela: “L’idea mi spaventa” Martina Nasoni, vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello targato Barbara d’Urso, si confessa in un’intervista a Spy in cui parla della sua vita, del successo ottenuto dopo il Gf, della fine della storia con Daniele Dal Moro e di un fatto molto importante che dovrà affrontare. Martina, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento ...

