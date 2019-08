German Denis torna in Italia – Per l’argentino si aprono le porte della Serie C

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’ex attaccante del Napolista per ricominciare nel calcio professionisticono dopo l’esperienza in Perùinstando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport. “InC sta per arrivare un attaccante di categoria superiore: la Reggina è vicinissima alla chiusura del colpo. Il Tanque ha accettato la corte degli amaranto, ed è pronto are nel Belpaese dove lo attende un contratto valido fino al 20 giugno 2021. L’Universitario, il clubmassimaperuviana dove il calciatore ha segnato 16 reti nelle ultime 31 apparizioni, non ha potuto rifiutare l’offerta calabrese: a breve l’ex centravanti di Napolie Atalanta vestirà la maglia amaranto.” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Gds spiega, numeri alla mano, che Il Napoli è ...

