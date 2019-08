GENITORI E FIGLI De Palo | che differenza c' è tra un' impresa e le nostre famiglie?

Botte e insulti ai 3 figli piccoli : arrestati GENITORI a Catania. "Era un lager domestico" : Picchiavano per futili motivi i propri tre figli, di 9, 8 e 3 anni, disprezzandoli e creando in casa un clima di terrore e assoggettamento. È l’accusa contestata dalla Procura di Catania ai loro genitori, 39 anni lui e 33 lei, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia nei confronti dei figli minorenni. Le indagini dei militari dell’Arma, avviate dopo una visita medica al ...

I figli litigano per l’altalena - scatta una rissa tra GENITORI : il padre di uno massacrato di botte : Una discussione per futili motivi è finita nel peggiore dei modi, con una vera e propria spedizione punitiva ai danni del padre di un bambino che ne avrà per trenta giorni.

Trentino - figlio spara ai GENITORI e si uccide : Trentino, figlio spara ai genitori e si uccide Un parente, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia, ha trovato in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlio Parole chiave: Trentino ...

Due GENITORI organizzano una spedizione punitiva contro proprio figlio gay : Un'azione punitiva nei confronti del figlio 20enne in quanto omosessuale: l'episodio al Sud Italia, denunciato dal Gay Center. Una madre e un padre stavano pianificando una spedizione punitiva contro il proprio figlio, perché gay. La vicenda si è verificata al Sud Italia è stata denunciata dal Gay Center, che racconta come il 20enne sia riuscito a scappare di casa prima di subire l'azione dei genitori, che non hanno mai accettato la ...

Carabiniere ucciso - i GENITORI di Elder : Nostro figlio si è difeso : I genitori di Elder provano a ribaltare il quadro della vicenda: "Il Carabiniere era in borghese, Nostro figlio era impaurito e si è difeso". I gentiori di Elder, il ragazzo americano accusato dell'omicidio del Carabiniere, Mario Cerciello Rega, adesso, tramite il loro legale, provano a trovare una giustificazione al gesto feroce del figlio: "lder ci ha detto che aveva paura di essere aggredito quella notte, non sapeva che fosse un ...

«GENITORI quasi perfetti» : la lezione di «normalità» arriva dai figli : L’incubo della maternità ai tempi di Whatsapp, di genitori giudici e bimbi succubi, è una delle piaghe che il progresso tecnologico s’è trovato a nutrire. Madri e padri, cui gli smartphone hanno dato accesso ad un’assistenza h24, piccoli centralinisti di quell’azienda chiamata famiglia, sono diventati il filtro attraverso il quale rimasticare la realtà, prima di sputacchiarla, pronta al consumo, alla tavola dei propri figli. Sentenziano, ...

I figli dei GENITORI più adulti sono meno aggressivi e impulsivi : ecco perché : I figli dei genitori più avanti con l'età hanno meno disturbi esternalizzanti, come aggressività e impulsività, rispetto a quelli dei genitori più giovani. Gli scienziati ci spiegano come siano giunti a questa conclusione e come sia possibile. Vediamo insieme anche cosa sono i disturbi esternalizzanti e internalizzanti.Continua a leggere

Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada GENITORI bis - nato il secondo figlio a pochi mesi dalle nozze : La coppia, che si è unita in matrimonio nel marzo 2019, ha accolto l'arrivo del secondogenito, a sette anni di distanza dalla nascita di Ettore. Lo anticipa il settimanale Chi, ma per il momento non sono noti né il nome né il sesso del neonato. I due attori sono felicemente legati sin dal 2011.Continua a leggere

Le separazioni tra GENITORI e figli entrati illegalmente negli Stati Uniti sono proseguite anche dopo che Trump aveva detto che sarebbero finite : L’ACLU, un’organizzazione non governativa statunitense a favore dei diritti civili, ha detto in un documento depositato in tribunale che nell’ultimo anno più di 900 bambini migranti sono Stati separati dai loro genitori, entrati illegalmente negli Stati Uniti. L’ACLU (American Civil Liberties

Autismo - “GENITORI senza aiuti per gestire i figli con questi disturbi. Se non puoi pagare cure private hai solo dieci ore di terapia al mese” : Pregiudizi, mancanza di assistenza adeguata, sostegno scolastico insufficiente e strumenti di inclusione sociale inadeguati. Questa è la situazione in cui si trova chi ha un familiare con disturbi dello spettro autistico, una sindrome che colpisce tra le 300mila e il mezzo milione di persone in Italia. Il dato esatto finora non è stato certificato da nessun ente o associazione perché non tutti i casi, soprattutto i meno gravi, vengono ...