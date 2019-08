Francesco Totti e Ilary Blasi | tenere effusioni in barca

Francesco Totti gioca a beach-volley. Ilary Blasi riprende la scena e lascia tutti sgomenti : Ilary Blasi si gode le vacanze estive insieme alla famiglia, a Sabaudia, dove i coniugi Totti hanno una splendida villa. Pochi giorni fa Oggi li ha immortalati in spiaggia tra giochi e risate, prima di ricominciare la scuola e il lavoro. A settembre, infatti, per Ilary Blasi ci sarà una nuova scommessa. Insieme ad Alvin condurrà il programma Euro Games, la rivisitazione dello storico ”Giochi senza frontiere”. L’edizione rinnovata dello storico ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - avvinghiamenti hot in barca : Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma tra Francesco Totti e Ilary Blasi la passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. La showgirl è bellissima con un bikini blu che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei. In attesa di riprendere gli impegni in ...

Francesco Totti gioca a pallavolo sulla spiaggia - Ilary riprende tutto e poi fa una rischiesta che lascia tutti sgomenti : Francesco Totti è un idolo di moltissimi giovani e un grane appassionato di sport. Non è raro vederlo giocare a calcio a volley in spiaggia a Sabaudia. E' successo anche...

Ilary Blasi e Francesco Totti - che passione! Da soli in barca - beccati ‘così’ : L’estate 2019 ha risvegliato lo spirito social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di solito molto riservati, in queste settimane hanno regalato ai rispettivi fan tantissime immagini e filmati delle loro vacanze. Vacanze che non sono ancora finite. La coppia, insieme da ben 17 anni di cui 14 di matrimonio e con 3 figli uno più bello dell’altro, ora è a Sabaudia ma per Ilary stanno per ricominciare gli impegni in tv. La conduttrice si sta ...

Edin Dzeko rinnova con la Roma : Francesco Totti approva! : Edin ha rinnovato il suo contratto con la Roma. L’annuncio in un comunicato del club giallorosso. “L’AS Roma è lieta

Francesco Totti e la dedica d'amore a Ilary : Sempre con te : Sono belli e sono innamorati da quasi 20 anni: Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie d'oro dello spettacolo italiano e non mancano di dimostrare al mondo tutto il loro amore, come ha fatto il Capitano con una bellissima dedica al tramonto per sua moglie.\\Francesco Totti e Ilary Blasi non sono mai stati la classica coppia calciatore-velina/letterina, accoppiata che andava tanto di moda negli anni Novanta e nei primi Duemila. Lui, ...

Francesco Totti verso Ilary Blasi e l’allenamento diventa una sfida social : Gli allenamenti di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasformati in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal ...

Francesco Totti vs Ilary Blasi : l’allenamento è una sfida social. Chi è più in forma? : Francesco Totti vs Ilary Blasi. L’addio alla Roma dell’ex capitano, le vacanze a Sabaudia, le corse nei boschi con Alberto Aquilani e gli altri amici. Una vacanza in famiglia con un obiettivo parallelo, mantenersi in forma. Questa mattina gli allenamenti della coppia più seguita dell’estate 2019 si è trasformata in una sfida social su Instagram a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di ...

Francesco Totti contro Ilary Blasi : i due coniugi si sfidano a colpi di allenamento : Francesco Totti e Ilary Blasi mostrano ai fan le immagini del loro intenso workout. Lo scorso 17 giugno passava alla cronaca come il giorno dell'addio di Francesco Totti all'AS Roma, in qualità di dt della squadra capitolina. Una data che l'ex bomber sta cercando di buttarsi alle spalle o almeno di superare, concedendosi dei momenti all'insegna del relax insieme alla sua famiglia, soprattutto con la moglie Ilary Blasi.\\ Stamane i due ...

