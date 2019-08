Fiorentina – Ribery si presenta | “ecco perchè ho scelto Firenze! Io come Totti? Lo

Fiorentina - Ribery si presenta : “Puntiamo in alto”. Pradé : “Trattativa? Vi racconto com’è andata…” : Fiorentina, presentazione a stampa e tifosi per il nuovo acquisto Frank Ribery. Ad introdurlo in conferenza prima Joe Barone e poi Daniele Pradé. “E’una giornata importante, come ho detto ieri sera, una giornata bellissima. Oggi sono più che contento di essere accanto ad un giocatore che nella sua vita ha vinto e ha vinto tanto. Sono molto emozionato“, sono le parle del braccio destro del presidente Rocco Commisso. Poi ...

Napoli - le parole di Allan e Di Lorenzo : dalla sfida alla Fiorentina di Ribery a quella con la Juventus : Due giorni all’esordio in campionato per il Napoli, che inizierà la stagione a Firenze sabato sera alle 20,45. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista allan ha voluto dare la carica: “Io sto molto bene e sono pronto per la nuova stagione: vogliamo iniziarla al meglio. Siamo carichi per Firenze e poi saremo concentrati per la gara contro la Juventus. Ogni domenica c’è una battaglia da fare in serie A. ...

Fiorentina - Montella lancia Ribery e svela un possibile innesto di mercato : “Franck è un giocatore straordinario, ha voglia di mettersi in gioco e per noi è una grande soddisfazione. Oggi ha fatto il primo allenamento, è riuscito a farmi rimettere le scarpe da calcio perché eravamo da soli all’allenamento, comunque sta bene”. Sono le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, sull’arrivo di Franck Ribery, neo acquisto viola. “Gioca con il Napoli? Non si ...

Fiorentina - Montella entusiasta di Ribery : “è riuscito a farmi rimettere le scarpette. Raphinha? Ci piace” : L’allenatore della Fiorentina ha commentato l’arrivo di Ribery, ammettendo inoltre l’interesse dei viola per Raphinha Sono giorni intensi in casa Fiorentina, dove il clima è elettrico per l’arrivo di Franck Ribery. Nella serata di oggi il club viola aprirà le porte del Franchi per presentare il francese, ufficializzato ieri dopo una lunga trattativa con l’entourage del giocatore. Ieri intanto Montella ha ...

Presentazione Franck Ribery Fiorentina/ Diretta streaming video tv - conferenza stampa : Franck Ribery Presentazione Fiorentina Diretta streaming video e tv: il calciatore francese giocherà con la maglia viola dopo 12 anni nel Bayern Monaco.

Fiorentina - Ribery si prende la maglia numero 7 di Pulgar : decisivo l’intervento di… Arturo Vidal : L’ex centrocampista del Bologna aveva preso la maglia numero 7 pochi giorni fa, salvo poi lasciarla adesso a Ribery su richiesta del connazionale del Barcellona Piccolo retroscena intorno alla maglia numero 7 della Fiorentina, presa prima da Erick Pulgar e poi lasciata a Franck Ribery dopo l’ufficialità arrivata ieri. Il francese infatti ha sempre utilizzato quel numero, disegnandoselo addirittura tra i capelli, segnale di come ...

Calciomercato Fiorentina – Non solo Ribery - chiesto Politano all’Inter : secco no del club nerazzurro : La società viola ha chiesto disponibilità all’Inter per Politano, ricevendo però un secco no dalla società di Zhang Fiorentina scatenata sul mercato e, dopo l’arrivo di Franck Ribery, ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un altro esterno offensivo. Si tratta di Matteo Politano, per il quale sono stati avviati oggi i contatti tra le due parti, con l’Inter però che ha risposto con un secco no alla richiesta ...

Fiorentina – Ribery entusiasta per la nuova avventura : “si apre un nuovo capitolo” : Ribery entusiasta per la nuova avventura alla Fiorentina: le parole del francese dopo lo sbarco in Italia Franck Ribery è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina. Il francese è entusiasta per la sua nuova avventura e dopo lo sbarco in Italia ha voluto salutare tutti i suoi nuovi tifosi con un tweet: “Ciao Fiorentina! Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto ...

Ribery Fiorentina : contratto - stipendio e quanto guadagna il calciatore : Ribery Fiorentina: contratto, stipendio e quanto guadagna il calciatore Ribery Fiorentina: affare fatto. L’esterno francese, nonostante il dato anagrafico, ha tutte le carte in regola per far sognare i tifosi viola. Ribery Fiorentina: presentazione e prime parole Chiusa la lunga – 12 stagioni in Bundesliga – e vittoriosa parentesi al Bayern Monaco, Franck Ribery sbarca a Firenze; il francese, alla fine, ha rifiutato le altre ...

Probabile formazione tipo Fiorentina : Ribery nuova stella dell'attacco di Montella : La Fiorentina ha una nuova stella: Franck Ribery. L'asso francese è infatti approdato in maglia viola dove è pronto a lasciare il segno. Anche se non è più giovanissimo, Ribery ha 36 anni, l'esterno offensivo ex Bayern Monaco è dotato di un incredibile talento e in Serie A può ancora fare la differenza. È arrivato alla corte di Montella a parametro zero, visto che il suo contratto con la squadra tedesca era scaduto nello scorso mese di giugno. ...

Ufficiale - Ribery alla Fiorentina : le cifre dell’operazione : Ribery stipendio Fiorentina – Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata questo pomeriggio: Franck Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club di Rocco Commisso ha annunciato il buon esito dell’operazione attravers una nota apparsa sul proprio sito Ufficiale: «ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato […] L'articolo Ufficiale, Ribery alla Fiorentina: ...

Ribery ufficiale alla Fiorentina. Primo commento con Luca Toni? "Juve mer***" : Il francese Franck Ribery è un nuovo giocatore della Fiorentina e a quanto pare è pronto per il clima "caldo" di Firenze e del tifo viola. Sui social gira lo screenshot di uno scambio di commenti tra l'esterno 36enne e Luca Toni, di cui è stato compagno al Bayern Monaco. "Mio fratello! Grande giocat

Fiorentina - ecco l’ufficialità : Ribery è un nuovo calciatore viola : ecco l’ufficialità, dopo il suo arrivo a Firenze qualche ora fa: Ribery è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il comunicato apparso sul sito ufficiale viola. Fiorentina, Ribery in città: “ho parlato con Luca Toni…”, tifosi in delirio [FOTO e VIDEO] “ACF Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Franck Ribéry. Il nuovo calciatore viola sarà presentato domani, giovedì 22 agosto, alle ore 17:30 all’interno della Sala ...

Franck Ribery alla Fiorentina - l'ultimo colpo del calciomercato : Che colpo Franck Ribery alla Fiorentina. «Sono contento di essere qui con la mia famiglia, da una settimana sto parlando con le persone della Fiorentina e Luca Toni mi ha detto che è una grande società e che Firenze è una bella città. L'italiano? Ancora non è perfetto, ma è una lingua che mi piace». Così Franck Ribery si è presentato ai tifosi viola, entusiasti per l’arrivo di ...