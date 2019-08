Fiorentina | Montella lancia Ribery e svela un possibile innesto di mercato

Fiorentina - Montella entusiasta di Ribery : “è riuscito a farmi rimettere le scarpette. Raphinha? Ci piace” : L’allenatore della Fiorentina ha commentato l’arrivo di Ribery, ammettendo inoltre l’interesse dei viola per Raphinha Sono giorni intensi in casa Fiorentina, dove il clima è elettrico per l’arrivo di Franck Ribery. Nella serata di oggi il club viola aprirà le porte del Franchi per presentare il francese, ufficializzato ieri dopo una lunga trattativa con l’entourage del giocatore. Ieri intanto Montella ha ...

Probabile formazione tipo Fiorentina : Ribery nuova stella dell'attacco di Montella : La Fiorentina ha una nuova stella: Franck Ribery. L'asso francese è infatti approdato in maglia viola dove è pronto a lasciare il segno. Anche se non è più giovanissimo, Ribery ha 36 anni, l'esterno offensivo ex Bayern Monaco è dotato di un incredibile talento e in Serie A può ancora fare la differenza. È arrivato alla corte di Montella a parametro zero, visto che il suo contratto con la squadra tedesca era scaduto nello scorso mese di giugno. ...

Fiorentina - Montella : “Contro il Monza vogliamo ritrovare la vittoria”. La probabile formazione viola : “C’è emozione nel tornare a giocare al Franchi una partita ufficiale. Ci tengo e ci teniamo molto, affrontiamo una squadra pericolosissima e dobbiamo ritrovare la vittoria”. Lo ha detto il tecnico gigliato Vincenzo Montella presentando la sfida fra Fiorentina e Monza, valevole per il terzo turno di Coppa Italia, in programma domani alle ore 18,15. Nel turno precedente a Benevento “il Monza ha fatto quattro gol su un ...

Fiorentina - Montella soddisfatto a metà : “ho visto cose buone ma…” : ‘Il ritorno a casa e’ stato speciale. E’ stata una serata speciale. Grazie Firenze! Notte piena di cose buone e di cose da migliorare. Non e’ tutto ora quel che luccica, ma ho visto i primi lineamenti della Fiorentina che ho in testa. Tra vecchi, giovani, sorprese e facce nuove. E per adesso bene cosi”’. Messaggio dell’allenatore Vincenzo Montella sul proprio profilo Instagram dopo la vittoria 4-1 ...

Calciomercato Fiorentina - Montella adesso sorride : arrivano anche Badelj e Diego Rossi : Calciomercato Fiorentina – Dopo Boateng e Lirola la Fiorentina sta per piazzare un altro doppio colpo per la pRossima stagione. Mentre la squadra continua la preparazione con l’obiettivo di riscattare l’ultimo deludente campionato la dirigenza continua a lavorare sul Calciomercato, nelle ultime ore sono state chiuse altre due trattative. Il primo riguarda il ritorno del centrocampista Badelj, accordo raggiunto con la ...

Calciomercato Fiorentina - arrivano i botti : che colpi per Montella - l’11 adesso è super [FOTO] : Calciomercato Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione ...

Fiorentina - le parole di Montella e Commisso : “Tanti spunti positivi. Voglio più tifosi viola negli Usa” : Al termine della partita contro il Benfica, valida per l’International Champions Cup, ha parlato l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella: “In generale ho trovato tantissimi spunti positivi. Era importante farsi conoscere, conoscere i giocatori, valutarli, e devo dire che tanti di loro sono migliori di quello che pensavamo, quindi abbiamo avuto risposte importanti. Contro il Benfica il risultato ci danneggia però ...

Fiorentina sconfitta contro il Benfica - lite Montella-Chiesa : Barone infastidito - spunta un sostituto : La Fiorentina perde contro il Benfica. I lusitani vincono 2-1 allo scadere. Le Aquile passano in vantaggio dopo 8′ con l’ex Seferovic su cross di de Tomas. E’ lo stesso attaccante spagnolo ad andare vicinissimo al raddoppio al 23′, ma Terracciano si supera. Al 26′ Terzic fa vedere perché lo chiamano nuovo Kolarov con una splendida punizione che Zlobin toglie dall’incrocio dei pali. Due minuti dopo è il ...

Fiorentina-Benfica : probabile formazione di Montella con tanti giovani e Simeone titolare : Fiorentina-Benfica è il terzo test della tournée americana della nuova viola di Commisso e Montella. Dopo la vittoria con il Chivas e la sconfitta con l’Arsenal, con tanti giovani in campo, stanotte alle 2 italiane, orario del calcio d’inizio, si inizierà ad intravedere l’ossatura “vera” dei toscani. Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntati su Federico Chiesa che dovrebbe essere schierato in campo anche se non dall’inizio. I toscani lo ...

Arsenal-Fiorentina - 3-0 - - video highlights gol/ ICC 2019 : flop Montella - Chiesa-caso : Arsenal Fiorentina, 3-0,: video highlights e gol della partita valida per la International Champions Cup 2019. flop Montella e Chiesa è un caso

Fiorentina - Montella scherza su Chiesa : “Giocherà col Benfica perché…” : Parole importanti quelle rilasciate da Vincenzo Montella attraverso i canali ufficiali della Fiorentina. I viola sono in New Jersey, dove affronteranno il Benfica nella notte tra mercoledì e giovedì: “La squadra è stanca sia fisicamente che mentalmente però nessuno è infortunato e questo è importante. Quanto al mercato, i nostri dirigenti stanno lavorando a caccia di opportunità funzionali alla squadra, non per accontentare il ...

Fiorentina - in attesa dell’Arsenal il tecnico Montella parla di calciomercato : ”Sono curioso di vedere i ragazzi al cospetto di un avversario piu’ forte e impegnativo dei messicani del Chivas”. Vincenzo Montella ai canali ufficiali si prepara per la seconda sfida dell’International Champions Cup, partita che preannuncia spettacolo contro l’Arsenal di Emery (ore 18 locali, le 24 italiane). ”Adesso vediamo come ci proporremo in quest test piu’ difficile che comunque, al di ...

Fiorentina - Montella : “Contento perché abbiamo vinto - sui singoli…” : “Sono contento, perché abbiamo vinto. E’ importante abituarsi a vincere, anche se queste sono partite che contano relativamente. La squadra ha tenuto bene il campo, considerando il momento e il fatto che ci sono tantissimi calciatori nuovi. Sono abbastanza felice anche per l’atteggiamento della squadra“. Queste le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella al termine della partita di International ...

Calciomercato Fiorentina - Montella : “Sono tranquillo - Commisso parlerà con Chiesa” : Vincenzo Montella, prima della sfida con il Chivas, torna sui temi del Calciomercato: “Fino a prova contraria Chiesa è della Fiorentina”.“powered by Goal”Alla vigilia della sfida con il Chivas Guadalajara nell’International Champions Cup, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella è intervenuto in conferenza stampa, e si è detto sereno sul fronte Calciomercato.ICC, il pronostico di Fiorentina-Chivas ...