FdI | Il voto è l' unica strada Solo così un governo stabile

Lega-FI-FdI : "Voto su Conte sia domani" | Pd-Leu : il 20 | Salvini : taglio parlamentari - ma poi andare al voto - non ritiro ministri : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto