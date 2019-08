Europa League | le indicazioni dei bookie | strada in salita per il Torino

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Si torna in campo per l’, va in scena una giornata fondamentale in vista della fase a gironi, in campo anche una squadra italiana, ilcon la squadra di Mazzarri alla ricerca della qualificazione ma contro un avversario difficilissimo, il Wolves. Il club inglese è riuscito a fermare sul pareggio il Manchester United in Premier, secondo quanto indicano i trader di Stanleybet ladi Mazzarri verso la qualificazione è in: il Wolves è infatti favorito per il passaggio del turno, a 1,60 contro il 2,20 del, quote comunque che possono essere considerate equilibrate e qualificazione dunque apertissima. Per il match d’andata i granata partono in vantaggio: il segno «1» è a 2,25, il pari a 3,05, il blitz dei Wolves vale 3,15. Il gol di Belotti è a 2,00, occhio anche a Zaza, a 2,75. Per il club ospite il più temibile è il messicano ...

tancredipalmeri : Eh ma che golazo ha fatto Zaza in Europa League. Azione alla Oliver Hutton - CalcioWeb : #EuropaLeague, le indicazioni dei bookie: strada in salita per il #Torino - SiamoPartenopei : DIRETTA gol Europa League, andata preliminari: Torino-Wolves -