“Er maiale!” Tina Cipollari scatenata | lo insulta pubblicamente | senza pietà

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019). L’opinionista storica di Uomini e Donne non ci sta e si schiera apertamente contro uno dei partecipanti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Lui è Damiano Coccia, lo youtuber meglio conosciuto come Er Faina. Ora è ufficiale, è uno dei concorrenti del reality dei sentimenti che quest’anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi, ma anche quando cominciavano a circolare i primi rumor la Vamp di Uomini e Donne si era già – poco velatamente – esposta. Il sospetto, poi confermato quando è arrivata l’ufficialità, era nato da una Storia di Instagram pubblicata dall’opinionista: “In tv in autunno, ho appena appreso, potremo ammirare un insolito esemplare di Omostercus, un mix tra un maiale e una faina”, scriveva l’ex moglie di Kikò Nalli corredando il tutto con la canzone “Nella vecchia fattoria” in sottofondo. Poi, quando è uscita la notizia della ...

