Eqv | la monovolume elettrica di Mercedes

Mercedes-Benz Eqv 300 - Anche la monovolume con la Stella è a emissioni zero : Dopo berline, station wagon, coupé, Suv e veicoli commerciali in casa Mercedes lelettrificazione adesso contagia Anche il settore delle monovolume. La nuova proposta si chiama EQV 300, si colloca nello schieramento EQ e, in sostanza, è la versione full electric della robusta Classe V. Oltre 400 chilometri a emissioni zero. Anticipata da una showcar apparsa la scorsa primavera, lEQV sfilerà per la prima volta in pubblico al Salone di Francoforte ...