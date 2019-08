Equitazione | Europei salto 2019 | l’Italia risale al sesto posto | domani si decidono i

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA. L’Italia vola in finale - gli azzurri si giocheranno il pass olimpico! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a domani per la finale a squadre degli Europei. 13.42 Il Belgio ha chiuso in testa con 11.07 davanti a Germania (12.22) e Gran Bretagna (13.41). L’Italia è eccellente sesta con 26.74: Giulia Martinengo Marquet, Riccardo Pisani, Luca Marziani e Bruno Chimirri si sono qualificati alla finale e si giocheranno così la possibilità di ...

13.07 Ora sul percorso il francese Kevin Staut su Calevo 2. 13.06 Disastro totale per Jonsson che abbatte ben quattro ostacoli, accumula 17 penalità e ora è 38esimo con 21.02. La Svezia scarta il suo punteggio ed è sempre quinta. 13.05 Ora in pista lo svedese Fredrik Jonsson su Cold Play. 13.04 Ben due errori per Derbyshire che sprofonda così in 26esima posizione con 12.11 penalità ...

12.21: Ancora 4 penalità per la Svezia con Maryn Baryard-Johnsson che si inserisce all'ottavo posto alle spalle di Marziani con 7.25 12.19: La Gran Bretagna, invece, non sbaglia un colpo: Holly Smith completa il secondo percorso netto dei britannici e si insedia al quinto posto davanti agli azzurri: settimo Marziani, nono Pisani 12.16: L'ITALIA E' FRA LE PRIME DIECI! A ...

11.47: Mezzo disastro per l'irlandese Cian O'Connor che accumula 16 punti di penalità ed è 24mo con 22.26 11.45: Secondo posto provvisorio per il belga Pieter Devos che non commette errori e resta davanti agli azzurri con 5.83 11.41: L'olandese Frank Schuttert con 4 punti di penalità si inserisce in quinta posizione con 9.31 11.38: Arrivano i primi 5 punti di penalità per la ...

11.04: Decimo posto provvisorio per lo spagnolo Eduardo Alvarez Aznar che con 4 punti di penalità raggiunge quota 15.38 11.01: BENE LUCA Marziani! Un solo punto di penalità per via del tempo e nessun ostacolo abbattuto. L'azzurro va in testa con 6.88 di totale e, con una buona prova dell'ultimo italiano Bruno Chimirri si può sperare nella rimonta per disputare la finale 10.57: Il ...

La formazione dell'Italia – Il programma completo della seconda giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 ecco il primo round della finale a squadre, che varrà anche come qualificazione individuale, nella ...

Equitazione - Europei 2019 salto : orari di oggi - programma e tv (22 agosto). Tutti gli azzurri in gara : Proseguiranno oggi a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia è chiamata a recuperare il terreno perduto ieri se vuole conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre (che vedrà la conclusione della finale domani), riservata alle prime tre Nazionali non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. oggi intanto alle ore 10.00 ecco il ...

Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 : nelle prime qualifiche azzurri indietro - Italia 11ma nella classifica a squadre : Non iniziano col piede giusto per l’Italia gli Europei di salto ostacoli scattati oggi a Rotterdam, in Olanda: nella prima prova di qualifica, valevole sia per la prova individuale, che porterà 25 cavalieri alla finale di domenica, che per quella a squadre, che venerdì vedrà 10 team giocarsi le medaglie ed i tre pass olimpici per le selezioni non ancora qualificate, gli azzurri finiscono nelle retrovie, e l’Italia così è 11ma nella ...

Equitazione - Europei paradressage 2019 : Francesca Salvadè settima nell’Individual Competition del grado III : Si è concluso anche per il grado III l’Individual Competition del paradressage agli Europei di Rotterdam: si classifica al settio posto l’unica azzurra presente in questa gara, Francesca Salvade’, la quale su Oliver-Vitz totalizza lo score di 68.559. Oro alla Danimarca con Tobias Thorning Joergensen su Jolene Hill per un totale di 75.706, mentre l’argento va a Rixt van der Horst su Findsley N.O.P. (Olanda), con lo score ...

17.16: bellòa prova del turco Omer Karaevli che Cheston de la Pomme d'or si inserisce al 13mo posto con 75.67 17.15: Il danese Andreas Schou chiude la sua prova con 83.70 ed è 44mo 17.12: L'Italia al momento non c'è. Giulia Martinengo Marquet commette due errori e con 83.54 si inserisce in 43ma posizione ma soprattutto fa sprofondare la squadra in undicesima posizione 17.08: ...

14.47 L'individualista slovacco Radovan Sillo è 16° con 96.73. 14.45 Simone Blum (Germania) va nettamente in testa con 74.68. 14.43 Terza la britannica Amanda Derbyshire con 78.48. 14.41 Non benissimo Bruno Chimirri, decimo con 86.73. 14.39 Tocca all'Italia con Bruno Chimirri su Tower Mouche. 14.38 L'elvetico Niklaus Rutschi fa segnare 80.37. 14.37 Terzo il danese Soren ...

Equitazione - Europei 2019 : Sara Morganti è d’argento! La toscana sfiora il titolo continentale - ex-equo con il norvegese Jens-Lasse Dokkan : Arriva la prima medaglia italiana agli Europei di Equitazione 2019, ed è d’argento, con Sara Morganti capace di salire sul secondo gradino del podio nel grade I di para-dressage, in sella al suo Royal Delight, totalizzando il punteggio di 75.036 %, lo stesso del norvegese Jens-Lasse Dokkan, che però si prende la medaglia d’oro, accompagnato dal cavallo Aladdin. La toscana ha pagato caro il giudizio sin troppo negativo del quarto ...

Equitazione - Europei 2019 : Bart Bles profeta in patria nel Boels Prize di salto : Gli Europei di Equitazione 2019 sono entrati nel vivo, e questa mattina a Rotterdam (Olanda) hanno visto disputarsi il Boels Prize, competizione di salto in due fasi, in cui il più veloce di tutti è risultato il padrone di casa Bart Bles, che in sella al suo Expert ha completato la prova in 23.91 secondi, senza penalità. Tredici ostacoli superati correttamente anche per il norvegese Johan-Sebastian Gulliksen, più lento dell’olandese di ...

Equitazione - Europei 2019 : Pepo Puch è il primo medagliato del para-dressage - argento alla Gran Bretagna : Si è aperto questa mattina il programma di para-dressage nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con il grade II che ha premiato Pepo Puch, in rappresentanza dell’Austria, al termine di una gara eccellente, in cui il campione olimpico è riuscito a totalizzare lo score di 75.235%, in sella a Sailor’s Blue. Medaglia d’argento alla Gran Bretagna, e più precisamente a Georgia Wilson, molto vicina a Puch con il ...