Emma | il nuovo amore della cantante sarebbe un modello novergese | ecco di chi si tratta

Emma Marrone - il nuovo fidanzato è un modello norvegese : vacanze insieme in barca : L’estate 2019 regala un fidanzato a Emma Marrone. La cantante salentina ha ritrovato l’amore accanto a un bellissimo modello norvegese con il quale sta trascorrendo le vacanze. È il settimanale Chi a rivelare l’identità della nuova fiamma di Emma: si tratta del modello norvegese Nikolai Danielsen. È stato lo stesso ragazzo a pubblicare uno scatto su Instagram che lo ritrae in barca insieme alla Marrone. A regalarci altri scatti dei due ...

Chi è Nikolai Danielsen - il nuovo amore di Emma Marrone : Emma Marrone è di nuovo innamorata e il fortunato è Nikolai Danielsen. I due sono stati paparazzati qualche giorno fa mentre si divertivano a Capri, fra sorrisi e sguardi complici. Originario della Norvegia e modello di professione, Nikolai sarebbe riuscito nell’impresa impossibile di conquistare il cuore della cantante salentina. Fisico scolpito e occhi scuri, Danielsen ha alle spalle una carriera da boxeur, terminata quando ha iniziato a ...

Emma : “Io sono bella” è il titolo del suo nuovo singolo : In arrivo tra pochissimo! The post Emma: “Io sono bella” è il titolo del suo nuovo singolo appeared first on News Mtv Italia.

Io Sono Bella è il nuovo singolo di Emma Marrone scritto da Vasco e Curreri : data di uscita e primi spoiler sul testo : Si intitola Io Sono Bella il nuovo singolo di Emma Marrone, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Il Blasco si è occupato del testo mentre il frontman degli Stadio ha curato la parte musicale. Il risultato è "una bomba" a detta di chi ha avuto il privilegio di ascoltare il pezzo prima della sua data di uscita; tutti gli altri dovranno attendere il prossimo 6 settembre. Dopo l'annuncio del brano co-scritto da Vasco e da Curreri per Emma, è ...

Emma Marrone commossa per il suo nuovo singolo : L’ex cantante prodigio di Amici di Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime nell'annunciare ai suoi fan che sta incidendo un brano che il suo idolo, Vasco Rossi, ha scritto appositamente per lei-- Emma Marrone è senza dubbio una delle allieve di Amici di Maria De Filippi che più hanno stregato il pubblico, entrando così nel cuore di migliaia di fan – su Instagram, infatti, ne conta quasi 4 milioni.-- Ed è proprio sui social che ...

Una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone : l’annuncio dallo studio di Los Angeles : Ci sarà anche una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone, in lavorazione in questi mesi in California, a Los Angeles. Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso rocker di Zocca, con una foto scattata in studio insieme alla cantante salentina e al musicista e frontman degli Stadio Gaetano Curreri, co-autore di decine di grandi successi del Blasco. Il prolifico duo stavolta si è messo all'opera per la Marrone, che così ...

