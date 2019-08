Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’11 giugno Ibrahim Ezz el-Din, ingegnere urbanista di 26 anni, sta tornando a casa nel quartiere di el-Muqattam, periferia sud-est del Cairo, quando, all’improvviso, le forze di sicurezza egiziane lo fermano, lo caricano in auto e lo portano via. Sono passati 70da quell’arresto con modalità simili ad un rapimento e di lui non si hanno più notizie. La, i suoi legali e la Commissione egiziana per i diritti e le libertà (Ecrf), dove Ezz el-Din presta servizio da qualche anno come professionista e, hanno presentato formali richieste al Ministero dell’Interno egiziano per avere notizie sulla sua sorte. La madre ha anche scritto un telegramma al procuratore generale del Cairo per avere informazioni sul figlio, senza ricevere alcuna risposta. Ibrahim è giovane, apprezzato, ed è scomparso. Seguendo questi canoni, la sua storia somiglia a quella di Giulio ...

TutteLeNotizie : Egitto, attivista 26enne sparito da 70 giorni dopo l’arresto. Colleghi e famiglia temono un… - erregi69 : Egitto, attivista 26enne sparito da 70 giorni dopo l’arresto. Colleghi e famiglia temono un nuovo caso Regeni: “Dit… - Pulciosi : RT @ChiaraCruciati: #EGITTO Domenica abbiamo intervistato l'attivista dei diritti umani Bahey el-Din Hassan. Subito media filo governativi… -