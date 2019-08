Ecco la “dieta” che combatte le infiammazioni e protegge da diabete | cancro e malattie

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Nuova conferma degli effetti benefici del digiuno sulla salute: questo “regime alimentare” riduce l’infiammazione e migliora leinfiammatorie croniche senza influenzare la risposta del sistema immunitario alle infezioni acute, secondo quanto rilevato da un gruppo di ricercatori del Mount Sinai Hospital in uno studio pubblicato su “Cell”. L’infiammazione acuta è un normale processo immunitario che aiuta are le infezioni, ma l’infiammazione cronica può avere gravi conseguenze sulla salute, comecardiache,, sclerosi multipla einfiammatorie intestinali. “E’ noto che le restrizioni caloriche migliorano leinfiammatorie e autoimmuni, ma i meccanismi con cui una ridotta assunzione calorica controlla l’infiammazione sono poco conosciuti“, ha spiegato Miriam Merad, ...

