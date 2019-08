Dybala rimarrebbe nel mirino del PSG | ma lui rassicura i tifosi sulla permanenza alla Juve

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Mancano poco più di undici giornichiusura del mercato e gli organici dei top club europei potrebbero subire ancora stravolgimenti importanti. Il Paris Saint Germain sembrerebbe destinato a rimanere orfano di Neymar anche se le trattative con Barcellona e Real Madrid sarebbero ancora lontane dconclusione. Nell'eventualità che si verifichi la cessione della stella brasiliana, i parigini starebbero cercando di preparare il terreno per l'ingaggio del suo erede, qualora quest’ultimo non dovesse provenire dai club interessati all'attaccante verdeoro. Ora che Coutinho, uno dei giocatori preferiti da Tuchel, si è trasferito in prestito al Bayern Monaco, Leonardo, secondo Tuttosport, starebbe programmando l'assalto a Paulo. Il direttore tecnico dei campioni di Francia vanta buoni rapporti con il ds bianconero Fabio Paratici, basti ricordare che ai tempi in cui il brasiliano era ...

germanocassese : RT @NicoSchira: @azeiflzfrogoo Dybala sta bene alla Juventus, fosse per lui rimarrebbe a Torino come dimostrano i no a United e Tottenham.… - oscarvalle1984 : RT @NicoSchira: @azeiflzfrogoo Dybala sta bene alla Juventus, fosse per lui rimarrebbe a Torino come dimostrano i no a United e Tottenham.… - NicoSchira : @azeiflzfrogoo Dybala sta bene alla Juventus, fosse per lui rimarrebbe a Torino come dimostrano i no a United e Tot… -