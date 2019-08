Dizionario senza tempo

(Di giovedì 22 agosto 2019) Voi che dite “cerco di essere una versione migliore di me”, cosa intendete di preciso? Che state lavorando a un editing radicale che eliminerà le parti noiose? Una riscrittura di voi medesimi che elimini le ridondanze, tolga le ripetizioni e metta ordine tra i pensieri palesemente in contraddizione

