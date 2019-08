Diretta Consultazioni Quirinale | oggi la seconda giornata | Lega e M5S approdano al Colle

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- Diretta : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Crisi di governo - Diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Bonino : «Serve un governo del fare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Consultazioni - dopo Fico e Casellati al Quirinale i gruppi parlamentari |Diretta : La prima a recarsi dal capo dello Stato è la presidente del Senato, Il presidente emerito Giorgio Napolitano è stato sentito telefonicamente

Crisi di governo - Diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - Diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Governo - via alle consultazioni : Casellati - Fico - Autonomie - Misto e Leu al Quirinale. La Diretta : Con l’arrivo al Quirinale del presidente del Senato, Elisabetta Casellati, hanno preso il via le consultazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha sentito telefonicamente il suo predecessore, Giorgio Napolitano, per la soluzione della crisi di Governo. alle 16.45 invece è atteso al Colle il presidente della Camera, Roberto Fico. Successivamente inizieranno i colloqui con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari: alle 17.30 ...

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5s? Discontinuità su nomi e contenuti” – Diretta : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

Diretta Consultazioni Quirinale - il presidente Mattarella attende i gruppi parlamentari : Con le dimissioni del premier Giuseppe Conte, si apre una due giorni cruciale per il futuro politico italiano: la necessità di assicurare un Governo forte e stabile, che possa garantire il rispetto degli obblighi a stretto giro, alla luce delle imminenti scadenze, impone una scelta decisa e convinta in questo senso. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha l'arduo compito di ricavare, nell'impervia strada dei giochi di partito, tra ...

Consultazioni Mattarella - calendario crisi Governo/ Diretta partiti al Colle dalle 16 : Consultazioni Mattarella, calendario e percorso istituzionale: preso atto delle dimissioni di Conte, il capo dello Stato riceverà i capigruppo al Quirinale.