Diletta Leotta sensuale al tramonto su Instagram | fan in delirio

Anna Safroncik e l’ex di Diletta Leotta - è già finita. Lui ‘pizzicato’ in vacanza con un’altra : Neanche il tempo di iniziare ed ecco che il gossip della storia d’amore tra Anna Safroncik e Matteo Mammì è già finito. L’attrice e il manager televisivo, ex dirigente di Sky, erano dati per sicuri fidanzati dopo essere stati paparazzati in vacanza insieme lo scorso luglio. Nel giro di un mese però la situazione è cambiata rapidamente: d’altronde le love story estive hanno una durata velocissima, breve, fugace, istantanea a volte. Infatti il ...

Paola Ferrari : “Diletta Leotta non è una giornalista sportiva. Vuole diventare come Belen”. E una “frecciatina” arriva anche a Simona Ventura : Paola Ferrari da domenica 25 agosto, con l’inizio del campionato di Serie A, tornerà alla guida de La Domenica Sportiva affiancata da Jacopo Volpi. Da fine settembre con un nuovo orario, dalle 23.30, per far spazio a Fabio Fazio e al suo Che tempo che fa. Non certo un debutto perché la giornalista, sposata con Marco De Benedetti, ha condotto più volte la storica trasmissione in onda su Rai2 e nel 2014 fu fatta fuori da Mauro Mazza, ai ...

Diletta Leotta : festeggia i 28 anni in piscina con fidanzato Scardina e amici : Venerdì 16 agosto Diletta Leotta ha compiuto 28 anni e ha organizzato una festa a bordo piscina che si è caratterizzata per il tema siciliano. C'è stata la presenza dei parenti e degli amici che hanno reso indimenticabile la festa. Si è potuta notare la felicità della conduttrice che ha spento le candeline in piscina e ha fatto dei balli sfrenati. La giornalista ha avvertito delle emozioni nel momento in cui c'era una torta galleggiante e non ...

