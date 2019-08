Dieta Shangri-La | dimagrisci grazie all’olio d’oliva

Fonte : dilei

(Di giovedì 22 agosto 2019) La-La è un regime alimentare che promette di aiutare a perdere peso dando ampio spazio al consumo di olio d’oliva. Elaborata da Seth Roberts, professore di psicologia alla Tsinghua University e titolare di una cattedra presso l’Università di Berkeley, è diventata famosaal best seller The-La Diet. Il percorso basa la sua efficacia sull’equilibrio tra fame e sensazione di sazietà. Secondo le toerie di Roberts, per sperimentarlo è decisiva l’appetibilità dei cibi che portiamo ogni giorno in tavola. Questa, che prende il nome da un luogo immaginario raccontato dallo scrittore James Hilton nel suo romanzo Orizzonte Perduto, consiglia l’assunzione, prima e dopo i pasti, di olio d’oliva o acqua zuccherata mantenendosi entro le 400 calorie al dì. In questo modo, l’organismo riuscirebbe a dissociare il rapporto tra ...