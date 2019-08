Detenuto nel carcere di Rebibbia evaso | individuato e arrestato nel Napoletano

Torino - trasferito e manganellato il Detenuto che ha denunciato gli abusi nel Cpr : Un detenuto nel Centro di Permanenza e Rimpatrio di Torino - da dove documentava le infernali condizioni di vita della struttura realizzando foto e video - è stato trasferito nel CPR di Ponte Galeria (Roma), dove non è consentito il possesso del cellulare. Durante il viaggio avrebbe ricevuto due manganellate da un agente di polizia. Nella capitale è arrivato coperto di sangue. Secondo la Campagna LasciateCientrare non ci sarebbero dubbi: "Si è ...

Morto nel Cpr di Torino. Un Detenuto : “Ho denunciato lo stupro - ma nessuno è intervenuto” : Parla un detenuto del CPR di Torino: "Ho visto Sahid Mnazi arrivare insieme a degli agenti di polizia. Proveniva dall'area gialla del CPR, in un primo momento non ha detto niente ma quando è rimasto solo è scoppiato a piangere. Io e altri detenuti ci siamo avvicinati per chiedergli cosa fosse accaduto, e lui ci ha raccontato di essere stato violentato da due detenuti sudamericani. A quel punto è stato posto in isolamento.Continua a leggere