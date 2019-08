Dall’Alzheimer si può guarire | per fermarlo basta arrestare alcune cellule

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dall’Alzheimer si puòe per bloccarlo bisogna fermare i ‘guardiani’ infedeli del cervello, ovvero leimmunitarie della microglia: sono proprio loro, infatti, a produrre le pericolose placche di amiloide, per poi attaccarle come corpi estranei danneggiando i neuroni vicini. Lo dimostrano gli esperimenti condotti nei topi dai ricercatori dell‘Università della California a Irvine. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Communications, potrebbero portare allo sviluppo di nuovi farmaci capaci di bloccare selettivamente la microglia solo inaree del cervello, prevenendo cosi’ la formazione delle placche e la progressione della malattia. Ricerche precedenti avevano dimostrato che i geni considerati fattori di rischio per l’Alzheimer sono solitamente accesi nelledella microglia, ma nonostante ciò “non avevamo ...