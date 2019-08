Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) (Foto: Valerio Portelli/LaPresse) Giro di consultazioni chiave, quello di oggi, per una crisi politica che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella vorrebbe sciogliere rapidamente (il tempo certo non è molto, con la sanguinosa legge di bilancio alle porte). Ma che con ogni probabilità avrà bisogno di un ulteriore round all’inizio della prossima settimana. Perché l’ipotesi al momento più accreditata, cioè quella di un esecutivo di legislatura Pd-M5S, ha bisogno di tempo per maturare. I punti critici sono molti – dal nome del premier a quello del commissario europeo da spedire a Bruxellesal triplo carpiato di un Movimento che non sembra accusare alcun disagio nel passare da Salvini a Boldrini – e altre forze, dallaa Fratelli d’Italia, spingono per soluzioni alternative. Non necessariamente per le urne. Al Quirinale sfileranno dunque le dezioni dei gruppi ...

SimoneCosimi : Dal giallorosso al bis con la Lega fino all''elettorale', tutti i governi possibili - MilanoCitExpo : Dal giallorosso al bis con la Lega fino all'”elettorale”, tutti i governi possibili… - Stefano0323 : Ricordo che a breve si voterà in Umbria e in Emilia Romagna e che le ultime sette regioni sono passate dal csx al c… -