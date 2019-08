Daily Battles è il nuovo singolo di Thom Yorke Flea per il film Motherless Brooklyn

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 22 agosto 2019) Cosa accomuna? Sono entrambi musicisti ispiratissimi, vero; entrambi fanno parte di band oltremodo importanti per il mondo del rock, vero anche questo; fanno parte della superband Atoms For Peace, giustissimo. In questo caso, non senza sorprese, li troviamo insieme in unche farà parte della colonna sonora di, ilsegna il debutto dell'attore Edwart Norton (Fight Club, Red Dragon) alla regia, ispirato al romanzo omonimo dello scrittore Jonathan Lethem.La pellicola verrà presentata al Toronto InternationalFestival che avrà luogo dal 5 al 15 settembre e uscirà nelle sale l'1 novembre.Edward Norton, nel nome di un'antica amicizia, ha ingaggiatoappositamente per scrivere una canzone da inserire nele oggi, 21 agosto, i Radiohead ne hanno annunciato la pubblicazione., questo il titolo del brano ...

OptiMagazine : Daily Battles è il nuovo singolo di @thomyorke e @flea333 per il film Motherless Brooklyn (audio, testo e traduzion… - sofia_palmeiro : mano.... MANO - tuttappostoamin : RT @rockolpoprock: E' ora di sentire il contributo di Yorke al nuovo film di Norton -