Da un anno e mezzo vivono senza acqua corrente | troppo poveri per pagare le bollette

Incendi boschivi in California : quest’anno potrebbero essere ancora più distruttivi - mezzo milione di case a rischio : Secondo l’agenzia Bloomberg, quasi mezzo milione di abitazioni in California, per un valore totale di 628 miliardi di dollari, sono ad alto rischio Incendio. In base ai dati del Forest Service statunitense i roghi quest’anno potrebbero essere più distruttivi di quelli del 2018, i peggiori nella storia dello Stato con 85 morti e oltre 12 miliardi di danni. L'articolo Incendi boschivi in California: quest’anno potrebbero essere ...

Torino - viveva da un anno e mezzo con un cuore artificiale : trapianto salva bimbo di 3 anni : Un trapianto di cuore e una nuova vita che finalmente può iniziare dopo 520 giorni di attesa. Da diciotto mesi un bimbo che oggi ha 3 anni viveva in una camera di ospedale grazie a un cuore artificiale: l’intervento riuscito al Regina Margherita di Torino gli darà la possibilità di tornare a casa.

Viveva in ospedale a Torino da un anno e mezzo - bambino di 3 anni salvato da un trapianto di cuore : Da 18 mesi Viveva in una camera di ospedale (la numero 10) grazie ad un cuore artificiale, impiantato dall’équipe della Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino (diretta dal dottor Carlo Pace Napoleone), nel gennaio del 2018. Il piccolo paziente di 3 anni era seguito dalla nascita a causa di una grave forma di cardiomiopatia dilatativa. Inserito fin da subito in lista di ...

Euro in affanno - scivola sui minimi di un mese e mezzo sul dollaro : E' stato un martedì delicato e difficile per l'Euro, che continua a risentire delle aspettative dei mercati riguardo alla politica della BCE, che dovrebbe essere più accomodante e preparare il terreno al taglio del tasso di interesse.Euro sempre deboleLa valuta unica è andata giù per la terza sessione consecutiva, finendo per raggiungere i minimi di 7 settimane nei confronti del biglietto verde. Come detto, la spinta al ribasso è giunta ...

Il padrone muore e il cane lo aspetta sul luogo dell’incidente da un anno e mezzo : La storia dell'Hachiko greco arriva dalla cittadina di Nafpatkos, dove un cane ha deciso di trascorrere le sue giornate nel posto in cui il padrone ha perso la vita. La storia arriva dalla Grecia, per l’esattezza dalla città di Nafpatkos. Un uomo di 40 anni, circa un anno e mezzo fa, è morto in un tragico incidente. Da allora il cane del defunto attente l’arrivo del padrone, trascorrendo intere giornate vicino la lapide che è stata costruita ...

Diplomati Magistrale ancora in GaE a un anno e mezzo dalla sentenza : A un anno e mezzo dalla sentenza della Plenaria del 20 dicembre 2017, tantissimi Diplomati Magistrale sono ancora in Gae con riserva e continuano a prendere incarichi prima di altri (DM e laureati SFP in seconda fascia). Tra il dire ed il fare… Lo scorso anno il Consiglio di Stato aveva stabilito che il titolo di studio conseguito entro il 2001-2002 non fosse sufficiente per entrare nelle graduatorie ad esaurimento ed il ministro Bussetti ...

Matteo Salvini - piano segreto per fermare le ong : "Mezzo sequestrato prima del processo - dovranno pagare" : Matteo Salvini è alla disperata ricerca di una soluzione per fermare gli sbarchi. Dopo aver visto, sabato 6 luglio, il veliero Alex di Mediterranea attraccare a Lampedusa fregandosene delle leggi italiane, i tecnici del Viminale hanno deciso di reagire. Così, in caso di violazione delle nuove norme

Arietta - uccisa un anno e mezzo fa dimenticata : è ancora all’obitorio : Ungherese, fu strangolata da un cliente nel gennaio 2018. E a Castelfranco Emilia ora si muovono il Comune e alcune associazioni: «Una colletta per il funerale»

Arietta Mata - il corpo della prostituta uccisa da un anno e mezzo in obitorio. Il paese fa una colletta per la sepoltura : Invisibile prima da viva, finita nella rete della tratta della prostituzione, e poi da morta. Arietta Mata, ungherese, aveva 24 anni quando è stata uccisa, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio del 2018, a Castelfranco Emilia: a gettarla sui binari, dopo averla ammazzata per rubarle i soldi che teneva con sé, un uomo di 50 anni che si era presentato come il suo ennesimo cliente. Da quel momento, il corpo della ragazza è rimasto per tutti questi ...

Donna uccisa un anno e mezzo fa a Modena - organizzata colletta per il funerale : A Gaggio di Castelfranco, nel modenese, è stata organizzata una colletta per dare “degna sepoltura” ad Arietta Mata, una prostituta ungherese di 24 anni strangolata e uccisa nel gennaio del 2018 .Il corpo giace da un anno e mezzo in obitorio e la famiglia, come riporta il Resto del Carlino di Modena, vive in un villaggio rurale dell’Ungheria e, contattata dal consolato, ha dichiarato di non avere il denaro necessario a ...