Da Giordana Angi a Irama e Alberto Urso | i primi nomi di Amici Vip

Amici Vip concorrenti : Irama - Alberto Urso e Giordana Angi nel cast : Irama, Giordana Angi e Alberto Urso concorrenti di Amici Vip: le anticipazioni Venerdì 20 settembre avverrà la prima registrazione di Amici Vip, spin-off della versione celebrity del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel cast non mancheranno ex volti che sono stati in passato già allievi della Scuola. Come anticipato da Davide Maggio, saranno Irama, Giordana Angi e Alberto Urso i concorrenti di Amici Vip. Un poker di cantanti di ...

Giordana Angi - in 2 sulla moto - e senza casco! - / Video 'frontale fa rima con mortale' : Giordana Angi in moto con la sorella ma entrambe senza casco! I fan non si accorgono della grave mancanza, fine delle vacanze.

“Un sogno che si realizza”. Giordana Angi finalmente sorride : arriva una bella notizia : sorride Giordana Angi, dopo anni ha deciso insieme alla sorella minore di passare il Ferragosto come ai vecchi tempi: sono anni, ormai, che le due non trascorrono un’intera giornata insieme e la cantante di Casa non chiedeva di più dalla propria vita, dopo tutti gli impegni di lavoro che l’hanno assorbita completamente dopo il secondo posto ad Amici 2019. Lo ha detto espressamente: si sarebbe presa una pausa dal lavoro. E ha pensato bene – anzi, ...

Amici - Giordana Angi e la decisione dopo talent - pettegolezzi e secondo disco : smette da tutto : La carriera di Giordana Agni, la straordinaria cantante lanciata dal talent Amici di Maria De Filippi - in onda su Canale5 - è decollata alla grande. L'artista, originaria della Francia, ha ultimato il suo secondo disco, atteso per ottobre, anche se non si esclude la possibilità che l'artista prefe

Amici - Giordana Angi pausa da tutto : “Mesi intensi - grazie” : Amici ultime notizie, Giordana Angi dice basta: i progetti musicali rimandati, ora pensa a rilassarsi Giordana Angi ha vissuto un periodo intenso, che non potrà mai dimenticare. Amici di Maria De Filippi le ha cambiato la vita in meglio, le ha permesso di realizzare il suo più grande sogno, quello di fare musica. E cosa […] L'articolo Amici, Giordana Angi pausa da tutto: “Mesi intensi, grazie” proviene da Gossip e Tv.

La scaletta di Meraviglioso Modugno in diretta Facebook il 6 agosto : tutti gli ospiti - da Ermal Meta a Giordana Angi e Alberto Urso : Si terrà stasera, martedì 6 agosto, a Polignano a Mare (Ba) la nona edizione di Meraviglioso Modugno, al via alle ore 21.15 in Piazza Aldo Moro. Nella ricorrenza della morte di Domenico Modugno, l'artista verrà ricordato nella sua città Natale con il supporto di alcuni ospiti musicali che ne interpreteranno le canzoni più importante del suo percorso artistico. La serata-evento dedicata a Domenico Modugno premia quest'anno Ermal Meta: la ...

Amici - le sconvolgenti parole di Giordana Angi : "Cosa ho imparato a suon di lividi - chi è quest'uomo" : Continua a gonfie vele la carriera di Giordana Angi, lanciata da Amici di Maria De Filippi, il talent in onda su Canale 5. Un successone, l'album casa. E ora, Giordana, ha voluto presentare a tutti quella che per lei è una persona molto speciale e l'ha sempre supportata. Lo ha fatto su Instagram, do

Play Deejay a San Marino con Giordana Angi - Alberto Urso e Benji e Fede : il programma : Sport e musica a Play Deejay a San Marino. La nuova edizione della manifestazione sportiva e musicale si terrà nella Repubblica di San Marino dal 30 agosto al 1° settembre 2019 con l'intrattenimento degli speaker di Radio Deejay. Non solo Deejay On Stage a Riccione per tutto il mese di agosto ma anche un evento a San Marino: l'estate di Radio Deejay è all'insegna della musica on the road e il programma di Play Deejay accontenta gli sportivi e ...

Giordana Angi canta Buona (Cattiva) Sorte scritta per Tiziano Ferro : il video e i prossimi concerti : Da Caserta è partito il tour estivo di Giordana Angi, seconda classificata nell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantautrice è nel frattempo in radio con un singolo scritto per un grande artista italiano, che ha creduto nelle sue doti da autrice ancor prima dell'accesso nel programma TV di Canale 5. Nel nuovo disco di inediti di Tiziano Ferro non ci sarà un solo pezzo scritto da Giordana Angi. Accetto Miracoli si apre intanto ...

Battiti Live 2019 - Trani/ Diretta e scaletta cantanti : da Martina Attili a Giordana Angi : Battiti Live 2019 Trani, terza tappa. cantanti, scaletta e Diretta della serata: tanti giovani talenti, da Giordana Angi, Shade con Federica Carta, Mr Rain & Martina Attili.