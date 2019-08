Crisi | Salvini | “Di Maio ha lavorato bene Sì a governo che costruisce e guarda avanti”

Governo - diretta Crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - Salvini si sfoga : 'Mi viene da pensare a un inciucio Pd-M5S sin dal voto di Ursula' : Nella giornata di martedì 20 giugno, Giuseppe Conte ha rassegnato le sue dimissioni da Presidente del Consiglio, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E, in una lunga arringa dalle parole al vetriolo spese a Palazzo Madama e destinate al leader della Lega, Conte ha definitivamente chiuso l'alleanza di Governo intercorrente tra Lega e M5S e durata per 14 mesi, parlando più da candidato premier entrante che da premier uscente. Il ...

Crisi di governo - lo spin doctor di Salvini : “Abbiamo perso like - mentre Conte ha avuto un exploit incredibile. Piace a sinistra” : Che gli effetti della Crisi di governo innescata da Matteo Salvini si fossero riversati anche sui suoi cliccatissimi social era stato constatato a sole 48 ore dallo strappo coi 5 Stelle. Ma ora a certificare la débâcle è lo stesso Luca Morisi, spin doctor del leader della Lega, nonché a capo della cosidetta ‘Bestia’, staff digitale dell’ormai ex ministro dell’Interno. Intervistato da Repubblica, Morisi ammette il crollo ...

Crisi di governo - la reazione di Lorenzo Fragola dopo il gesto di Matteo Salvini in aula : Non è la prima volta che succede, ma anche adesso, all’indomani della caduta del governo Conte, Lorenzo Fragola continua a manifestare pubblicamente il suo dissenso nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. Tra i due c’era già stato un botta e risposta. In un vecchio post il cantante classe 1995 lanciato da XFactor insultava Salvini, che poi gli aveva risposto: “Canta che ti passa”. Quindi la replica di Fragola.\\ “La protesta è ...

Migranti - la Crisi fa deflagrare scontro Salvini-Trenta : Il tema della gestione degli sbarchi dei Migranti, tra i piu' controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. In mattinata il Viminale ha fatto trapelare che ieri la Difesa avrebbe ...

La Crisi ha fatto esplodere le tensioni tra Trenta e Salvini : Il tema della gestione degli sbarchi dei migranti, tra i più controversi del governo gialloverde, continua a far litigare Lega e M5s. Anzi, con il deflagrare della situazione politica la contesa si inasprisce nei toni, come dimostra lo scontro di oggi tra Matteo Salvini e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. A testimonianza di un rapporto mai facile tra i due. Le accuse del Viminale In mattinata il Viminale ha fatto trapelare ...

Guido Crosetto - pagelle della Crisi : "Ha vinto Renzi. Salvini - errore gravissimo : quando doveva agire" : Il derby tra i due Matteo non l'ha vinto Salvini, ma Renzi. E la sentenza, a sorpresa, arriva da un insospettabile uomo di centrodestra come Guido Crosetto. Intervistato da Affaritaliani.it, l'esponente di Fratelli d'Italia assegna addirittura un severissimo 4 al leader della Lega: "Negli ultimi due

Elisabetta Trenta - scontro aperto con Salvini dopo la Crisi : "Ora i tuoi metodi non funzionano più" : A Elisabetta Trenta lo sbarco della Open Arms non basta. dopo la crisi di governo il ministro della Difesa torna ad attaccare Matteo Salvini: "Caro Matteo, il tuo tentativo di screditare non solo me ma l'intera Difesa è inqualificabile. Ricordati che le istituzioni non sono le nostre e che noi diamo