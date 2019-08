Crisi - Zingaretti : “Serve un governo di svolta - alternativo alle destre e con un programma nuovo” : Quello che serve non è un “governo a ogni costo” ma “un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, con una ampia base parlamentare, che possa dare speranza agli italiani”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, segretario del Pd, dopo le consultazioni al Quirinale con il presidente Mattarella L'articolo Crisi, Zingaretti: “Serve un governo di svolta, alternativo alle destre e con un ...

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti del Pd: chiara scelta europeista ma rinnovata, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Crisi di governo - i danni del Capitano : Chi non ha mai avuto simpatia per Salvini come il sottoscritto non sa come considerare questa Crisi di governo e quel che ne verrà. Salvini e la Lega ai miei occhi hanno sempre incarnato il peggio dell’Italia, anzi, degli italiani. Lo dico tranquillamente, senza paura di passare per “professorone”, radical chic eccetera. Il governo che si è vantato di sgomberare i centri sociali e quelli accoglienza ma che non è mai riuscito a liberarsi dei ...

Crisi - il totonomi del governo Pd-M5s tra bufale e invenzioni : Severino o Cartabia premier. Tra i ministri Di Maio a Rosato : Un tecnico, un super partes d’aerea, un nome che sia digeribile per i 5 stelle e vada bene anche al Pd. E ovviamente pure a Sergio Mattarella. È scoppiato il totonomi sul nuovo possibile governo che si potrebbe venire a creare previa intesa tra il Pd e il Movimento 5 stelle. Nel giorno in cui sia Nicola Zingaretti che Luigi Di Maio si preparano a salire al Colle per le consultazioni, i retroscena sono pieni d’identikit, tra bufale, ...

Crisi di governo - l’ipotesi di una donna alla guida di Palazzo Chigi : Crisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, Conte al SenatoCrisi di governo, ...

Crisi - Meloni : “Unico modo per avere governo stabile è andare a votare. Gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d’accordo” : “Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia”. Lo dice la presidente di Fdi Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il Capo dello Stato al Quirinale. “L’unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: Gente che fino a ieri si insultava oggi non ...

Crisi di governo - lo spin doctor di Salvini : “Abbiamo perso like - mentre Conte ha avuto un exploit incredibile. Piace a sinistra” : Che gli effetti della Crisi di governo innescata da Matteo Salvini si fossero riversati anche sui suoi cliccatissimi social era stato constatato a sole 48 ore dallo strappo coi 5 Stelle. Ma ora a certificare la débâcle è lo stesso Luca Morisi, spin doctor del leader della Lega, nonché a capo della cosidetta ‘Bestia’, staff digitale dell’ormai ex ministro dell’Interno. Intervistato da Repubblica, Morisi ammette il crollo ...

Sondaggi politici - dopo la Crisi di governo la Lega vola al 38% : Un Sondaggio elettorale realizzato dall'Istituto Noto per la trasmissione di RaiTre Agorà riporta un dato che avrebbe del clamoroso: dopo la crisi di governo i consensi per la Lega di Matteo Salvini sarebbero saliti addirittura al 38%. Male il Movimento 5 Stelle, al 16,5%, molto bene Fratelli d'Italia all'8%.Continua a leggere

Crisi di governo - la diretta – Consultazioni al Colle : è il giorno di Pd e 5 Stelle. Mattarella aspetta un nome condiviso per fare presto : Secondo giorno di Consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...

Crisi di governo - secondo giorno di consultazioni : il programma : Seconda e decisiva giornata di consultazioni al Colle per la Crisi di governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrerà i “big”, ovvero i partiti che hanno maggiormente peso attualmente nei due rami del Parlamento. Ciascuna delegazione avrà a disposizione un’ora di colloquio con il capo dello Stato. Si inizia alle 10:00 con i gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia, mentre alle 11:00 toccherà al ...

L'educazione civica - vittima collaterale della Crisi di governo : Fra le vittime inosservate della crisi di governo c’è la reintroduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica, abolito nel 1990, che avrebbe dovuto essere una delle grandi novità dell’anno scolastico entrante. Già a febbraio il primo firmatario della proposta, il deputato leghista Massimiliano Ca

Sondaggi Politici Elettorali/ Crisi governo : per il 41% sarà governo PD-M5S : Sondaggi Elettorali, Crisi di governo e intenzioni sui leader Politici: il 41% degli 'addetti ai lavori' convinto che ci sarà un nuovo governo PD-M5S-Leu

Crisi di governo - la reazione di Lorenzo Fragola dopo il gesto di Matteo Salvini in aula : Non è la prima volta che succede, ma anche adesso, all’indomani della caduta del governo Conte, Lorenzo Fragola continua a manifestare pubblicamente il suo dissenso nei confronti dell’ormai ex ministro Matteo Salvini. Tra i due c’era già stato un botta e risposta. In un vecchio post il cantante classe 1995 lanciato da XFactor insultava Salvini, che poi gli aveva risposto: “Canta che ti passa”. Quindi la replica di Fragola.\\ “La protesta è ...

Crisi di governo - consultazioni al Colle : è il giorno di Pd e 5 stelle. Mattarella aspetta un nome condiviso per una soluzione rapida : Secondo giorno di consultazioni al Colle: oggi tocca a Pd e 5 stelle varcare la soglia del Quirinale. Se i partiti che ieri hanno visto Sergio Mattarella hanno detto di essere contrari al ritorno alle urne, ora è il turno delle due forze che potrebbero dare vita al “governo di svolta“. Partito democratico e 5 stelle, che da giorni continuano a rimettersi nelle mani del capo dello Stato, dovranno dimostrare che fanno sul serio e che ...