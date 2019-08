Crisi | Berlusconi | “Non riferisco le frasi con cui Merkel e Juncker hanno definito il

Crisi di governo - Pd : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Berlusconi : "Subito maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche e sull'immigrazione. Berlusconi e Meloni pensano a una maggioranza di centrodestra, altrimenti il voto

Crisi - Berlusconi : “Maggioranza di centrodestra o elezioni anticipate. Governo M5s-Pd sbilanciato a sinistra pericoloso per imprese e sicurezza” : “Una maggioranza che non rispecchia la maggioranza degli elettori è una mera coincidenza di forze che si sono contrastate, non può essere la base per un esecutivo stabile e credibile ma solo una presa in giro degli elettori e un tradimento delle loro volontà”. Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, dopo aver incontrato al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella seconda giornata di ...

Governo - diretta Crisi. Berlusconi : «Unico governo è di centrodestra». Zingaretti : «Esecutivo di svolta o voto» : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Crisi - al via la seconda giornata di consultazioni. Berlusconi : “Possibile solo un governo di centrodestra”. Pd : “Pronti a un governo di svolta” : Fratelli d'Italia: «L’unica strada sono le lezioni». Dopo il Pd è la volta di Forza Italia. Nel pomeriggio Lega e M5s

Crisi - Taverna a Salvini : “Ora vuoi governare con Berlusconi” e lui replica : “Tu con Renzi” : Durante l’intervento nell’Aula del Senato Paola Taverna (M5s) chiede al segretario leghista Matteo Salvini: “Ora vuole le elezioni, ma per governare con chi? Con Berlusconi?”. “Tu governerai con Renzi” replica piccato il leader della Lega. La Taverna poi elenca i ‘no’ del M5S al governo e rivolgendosi alla lega aggiunge “se siete scappati per non fare la Legge di Bilancio, ...

Crisi di governo - M5s dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...

Crisi - Di Maio : “Salvini è pentito - ma ormai la frittata è fatta. Dopo neanche 24 ore era da Berlusconi. Noi il 20 a fianco di Conte” : Matteo Salvini “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna“. E ancora, Salvini “ha fatto tutto da solo, per tornare Dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi”. Di fronte alla mezza marcia indietro del leader del Carroccio e a poche ore dallo scontro che ha avuto a distanza con il premier Giuseppe Conte, è intervenuto anche Luigi Di Maio per chiudere a qualsiasi ...

Crisi - Salvini non va da Berlusconi : «Impegnato al Viminale». Busta sospetta con eroina alla sede Pd : Franceschini apre a governo di legislatura con i 5 Stelle. Forza Italia contraria a un listone unico con il Carroccio. Renzi: «Salvini cerca una scusa per non votare»

Crisi di governo - Salvini ha spinto il Pd verso i 5 stelle (e con Berlusconi resta il gelo) : Dai 5 stelle l'unico veto resta quello di un dialogo con l'ex premier Matteo Renzi. Di Maio si affida a Mattarella ma nel Pd...

Crisi di governo - perché Salvini ha «resuscitato» Berlusconi : Salvini aveva escluso accordi pre-elettorali ma poi è tornato sui suoi passi: ha bisogno di Forza Italia per la battaglia in Parlamento di queste ore e un’alleanza per conquistare i collegi uninominali che assicurino la maggioranza assoluta

