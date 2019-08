Crisi | al via la seconda giornata di consultazioni Pd | “Pronti a un governo di svolta

Crisi di governo - seconda giornata di consultazioni al Colle | Zingaretti : disponibili a un nuovo governo - proviamoci | Meloni (FdI) : "Unica possibilità il voto" : Zingaretti da Mattarella ha posto i "paletti" del Pd: chiara scelta europeista, pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, svolta radicale nelle scelte economiche, no aumenti dell'Iva, svolta sull'immigrazione. Altrimenti ok a elezioni

Mattarella avvia il sondaggio tra i partiti dopo la Crisi. La diretta dal Quirinale : dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dato il via alle consultazioni che cominceranno oggi alle ore 16.00 per terminare con il M5s che entrerà al Quirinale domani alle 17.00. La diretta Ore 16.09 Con il primo giorno di consultazioni Sergio Mattarella avvia quel sondaggio delle intenzioni dei partiti che si è reso necessario dopo l'avvio ...

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5s? Discontinuità su nomi e contenuti” – DIRETTA : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

Crisi di governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Crisi di governo - al via le consultazioni al Colle. Iniziano le trattative per trovare “un governo forte” che convinca Mattarella : Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi Iniziano le consultazioni dei partiti al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto chiari: non sarà il ...

Mattarella dà il via alle consultazioni : ecco i tempi per gestire la Crisi : Il calendario del Quirinale conferma l’intenzione del capo dello Stato di non allungare i tempi di una crisi che martedì ha trovato il suo epilogo con il dibattito in Senato. Se i tentativi di formare una nuova maggioranza dovessero naufragare, Mattarella sceglierà la strada delle elezioni

Crisi di Governo - al via le Consultazioni di Mattarella : le dirette di mercoledì 21 agosto 2019 : Dopo il caldissimo martedì pomeriggio al Senato, con le dimissioni di Giuseppe Conte in prima serata, la Crisi di Governo entra nella fase delle Consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: e il pensiero va subito a un anno fa e alla sintesi che ne offrì Diego Bianchi con Propaganda Live, tra scale tortuose e porte scardinate nel Palazzo del Quirinale.prosegui la letturaCrisi di Governo, al via le Consultazioni di ...

Crisi di governo - da Federico II di Svevia al sociologo Habermas : tutte le citazioni di Conte : Tu che “ispiri la tua azione alle concezioni sovraniste, permettimi di richiamare il pensiero di un sovrano illuminato, Federico II di Svevia”. Da qui è iniziata la lunga serie di citazioni che l’ormai ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di usare durante il suo discorso di oggi a Palazzo Madama. Il premier è passato dal citare il sovrano, al sociologo Jurgen Habermas, fino al filosofo Martin Buber. L'articolo ...

Crisi - Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata : “No - ora casca” : Siparietto esilarante durante il TgLa7 Speciale di Enrico Mentana: protagonista è il senatore Pd, Matteo Renzi, che con disinvoltura scavalca una transenna per arrivare al Senato. Ma l’inviato Paolo Celata, allarmato, urla: “No, no, casca!” L'articolo Crisi, Renzi scavalca una transenna per accedere al Senato. L’inviato Celata: “No, ora casca” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sergio Mattarella - "avviati i primi contatti". Indiscrezione dal Quirinale : dove porta la pista della Crisi : "Avviati i primi contatti". Sergio Mattarella si prepara al peggio, accorcia le vacanze alla Maddalena e torna al Quirinale per seguire da vicinissimo la crisi di governo. Martedì 20 agosto Giuseppe Conte parlerà al Senato, accuserà frontalmente (così filtra da Palazzo Chigi) il suo vice Matteo Salv

Crisi di governo - Delrio suggerisce la via al Pd : “Con il M5s serve un accordo alla tedesca. Reddito di cittadinanza? Ha luci e ombre” : Un nuovo contratto di governo sul modello di quello che da tanti tiene in piedi la Grosse Koalition e i governi Merkel in Germania. Ma questa volta avendo “chiara l’idea di cosa serve al Paese”. Il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio, traccia la strada che a suo avviso il Partito democratico dovrà percorrere per arrivare a un’intesa con il Movimento 5 stelle. “Ciò che serve è un accordo alla tedesca, come ...

