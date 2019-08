Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019) Visite mediche pienamente superate, per Hirving. Il Corriere dello Sport scrive che non c’è più traccia della contusione rimediata contro il Den Haag, che costrinse il messicano a uscire dal campo sorretto a spalla dallo staff medico. Ieri il nuovo acquisto delsi è concesso un breve tour romano, poi ha raggiunto via XXIV maggio per concludere le operazioni relative al contratto. Al quale manca solo l’importo della clausola, che ancora non è stato stabilito.farà una breve puntata a Castel Volturno per salutare Ancelotti e i suoi nuovi compagni. Forse riuscirà ad allenarsi. Poi, però, volerà di nuovo in Olanda, ad Amsterdam, per chiudere le ultime questioni burocratiche, tra autorizzazioni, passaporto e permesso di lavoro. Da lunedì mattina inizierà davvero il suo percorso napoletano. Intanto la moglie cerca casa. Ne ha vista una a Posillipo e unaa via ...

capuanogio : ???? Aggiornamento della trattativa #Sanchez #Inter: - Definiti ultimi dettagli con il #ManUtd che attende l'ok di… - napolista : CorSport: Oggi #Lozano incontra il #Napoli. Tra le case in ballo anche quella di #Sarri Una breve incursione a Cast… - Yuro_23 : RT @capuanogio: ???? Aggiornamento della trattativa #Sanchez #Inter: - Definiti ultimi dettagli con il #ManUtd che attende l'ok di #Llorente… -