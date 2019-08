Cori e saluti romani | folla ultrà per Diabolik

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 22 agosto 2019) Redazione La scritta «Irriducibili» sulla bara nera di Fabrizio Piscitelli. Mobilitati 300 agenti Un tifo da stadio,e tensioni al limite degli scontri, che solo i trecento agenti mobilitati hanno potuto evitare, per i funerali di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso con un colpo di pistola lo scorso 7 agosto nel parco degli Acquedotti a Roma. La bara di «», il suo nome di battaglia, è nera e lucidissima. Ai lati c'è una grande scritta Irriducibili, ovviamente bianca e celeste, e davanti gli occhi del personaggio dei fumetti. È l'omaggio della sua curva nel giorno dell'ultimo saluto, arrivato dopo un lungo braccio di ferro tra la famiglia Piscitelli, che avrebbe voluto pubbliche esequie, e le istituzioni che le hanno negate per motivi di sicurezza. Alla fine il funerale è stato celebrato in forma privata al Santuario del Divino Amore, sulla ...

