Consultazioni Mattarella 2019 diretta live dal Quirinale | orari Pd-M5S-Lega

Consultazioni al Quirinale. Da Mattarella i partiti maggiori : Secondo giorno di Consultazioni al Quirinale, con l’arrivo delle delegazioni dei partiti maggiori: nell’ordine Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Nella prima giornata Sergio Mattarella ha parlato telefonicamente con il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e ha ricevuto i presidenti delle Camere e i delegati dei partiti meno rappresentati in Parlamento.Se da parte di Elisabetta Casellati e Roberto ...

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le Consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

