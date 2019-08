Consultazioni governo 2019 | Di Maio al Quirinale “Non lasciamo la nave affondare”

Governo - Mattarella : «Crisi va risolta con decisioni chiare in tempi brevi». Nuove Consultazioni da martedì. Incontro Pd-5S su taglio parlamentari : consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Consultazioni - i 5 stelle al Quirinale «No al voto. Pronti per un governo con una maggioranza solida» Possibile incontro con Pd domani : Di Maio : «Un piano in 10 punti per far ripartire l’Italia». Alle 20 parla Mattarella

Governo o elezioni? Il punto sulla crisi dopo le Consultazioni del Quirinale : Sono terminate le consultazioni del presidente delle Repubblica. È stata la giornata delle delegazioni delle principali forze politiche e tutte, a loro modo, hanno cercato di spostare gli equilibri della propria parte. Silvio Berlusconi e Forza Italia, ad esempio, si sono espressi a favore di un gov

Consultazioni governo oggi 22 agosto : “Pd esecutivo di svolta o si vota” : Consultazioni governo oggi 22 agosto: “Pd esecutivo di svolta o si vota” Consultazioni governo 22 agosto 2019 – Nella seconda giornata di Consultazioni, come anticipato in questo nostro articolo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato le delegazioni delle forze politiche maggiormente rappresentative in Parlamento. Consultazioni governo oggi 22 agosto, occhi puntati sul Pd per possibile accordo M5S-Pd-LeU Alle ...

Consultazioni - i 5 stelle al Quirinale : «No al voto. Pronti per un governo con una maggioranza solida» : Alle 17 la delegazione del Movimento guidata da Luigi Di Maio è stata ricevuta da Mattarella: «Un piano in 10 punti per far ripartire l’Italia». Alle 20 parla Mattarella

Crisi - la diretta – Secondo giorno di Consultazioni - Di Maio : “Dieci impegni per nuovo governo - dal taglio dei parlamentari al conflitto di interessi” : Il Carroccio chiede le urne subito, ma lascia (ancora) aperta la porta al M5s. Il Pd dice di essere disposto alle trattative con i 5 stelle, ma al tempo stesso pone alcune condizioni che complicano e non poco le trattative. I grillini frenano i retroscena e aspettano di vedere Sergio Mattarella. Il Secondo giorno di consultazioni al Quirinale sarà anche quello decisivo per capire se i partiti riusciranno a convincere il Quirinale che ci sono i ...

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra - governo Pd-M5S è vecchia politica» Consultazioni - alle 17 il M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

