Consultazioni | è il giorno dei big | trattativa M5s-Pd in salita | Zingaretti

Crisi di Governo - le dirette di giovedì 22 agosto 2019 : secondo giorno di Consultazioni al Quirinale : Continua il primo giro di consultazioni per il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che domani, giovedì 22 agosto , vedrà i principali partiti per ascoltare proposte e ipotesi su eventuali nuovi accordi di Governo . Mentre sembra avvicinarsi un ' Governo di responsabilità' tra PD e M5S, la Crisi entra nel momento clou, seguito da vicino dai principali Tg nazionali.prosegui la lettura Crisi di Governo , le dirette di giovedì 22 agosto 2019 : secondo ...

Crisi - primo giorno di Consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...