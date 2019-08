Consultazioni | Berlusconi | ‘serve centrodestra moderno ed europeista’

berlusconi : La delegazione di @forza_italia sale al Quirinale per le #Consultazioni col Presidente della Repubblica. Bisogna tr… - ilpost : Ed ecco la delegazione di Forza Italia, con un Berlusconi che sembra straordinariamente a suo agio. La prima volta… - SkyTG24 : #UltimOra #Berlusconi: noi diciamo no a maggioranze improvvisate -

"L'Italia ha bisogno di un, europeo, liberale, credibile, capace di parlare all'intero Paese e di farsi ascoltare nel mondo, uncon una chiara e inequivoca vocazione atlantica ed europeista, in grado di realizzare una seria politica di contenimento della spesa e di taglio delle tasse, una vera riforma delle istituzioni che riconsegni l'effettiva sovranità agli elettori, una più forte tutela della sicurezza e della libertà dei cittadini anche attraverso la riforma dell'ordinamento giudiziario". Lo ha affermato Silvio, al termine delleal Quirinale.

"Non riferisco come Merkel e Juncker hanno definito il precedente governo, le loro parole potrebbero far male a tutti". Così ha dichiarato il leader di Forza Italia ...