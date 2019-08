Consultazioni al Quirinale Da Mattarella i partiti maggiori

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Secondo giorno dial, con l’arrivo delle delegazioni dei: nell’ordine Fratelli d’Italia, Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Nella prima giornata Sergioha parlato telefonicamente con il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e ha ricevuto i presidenti delle Camere e i delegati deimeno rappresentati in Parlamento.Se da parte di Elisabetta Casellati e Roberto Fico è stata mantenuta la consegna del silenzio, daiminori è arrivato, quasi all’unanimità, un messaggio di contrarietà al voto subito e di disponibilità alla creazione di un esecutivo di legislatura.è in modalità di ascolto, da “notaio”, delle posizioni dei. Ma chiede tempi rapidi per risolvere l’impasse istituzionale dopo le dimissioni di ...

