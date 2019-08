Condizioni non negoziabili

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) La parola chiave è “principi non”, che segna un punto fermo in un dialogo che non è ancora partito. E l’altra parola chiave è “discontinuità politica e programmatica”, il che significa di agenda, ma anche di uomini, a partire dall’inquilino di palazzo Chigi. Ecco, c’è un motivo se il segretario del Pd Nicola Zingaretti scandisce queste parole, prima durante il colloquio con Mattarella e dopo alla Vetrata. Per ribadire che quei cinque punti, su cui ha avuto il mandato della Direzione del suo partito, non sono acqua fresca, secondo l’interpretazione, un po’ semplicistica che gira sui social pentastellate. Per la serie: chiacchiere, poi tanto una volta che si fa il Governo, ricomincia la ricreazione in cui ognuno fa un po’ come vuole.Quei principi, e nel corso del colloquio al Colle, ...

DiMarzio : L’@Inter ha l’accordo con la @acffiorentina per lo scambio #Dalbert-#Biraghi: il #Nizza adesso si allontana perché… - nzingaretti : Non vogliamo un governo a qualsiasi costo, ma un governo di svolta, con un'ampia maggioranza. Se non dovessero sus… - marcocappato : Cari consultati: se non dite a Mattarella quale Governo volete fare e a quali condizioni, i pieni poteri Salvini se… -