Concorsi Pubblici | Ministero della Difesa | 158 posti nella Marina e 60 nell' Esercito

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sono attualmente aperti due bandi pubblicati dalche rappresentano un'interessante opportunità per coloro che aspirano ad entrare nel mondo delle Forze Armate. Il primo bando è inerente al concorso che si propone di reclutare 154 volontari VFP4Militare; il secondo, invece, è il bando del concorso dell'per il reclutamento di 66 allievi ufficiali al decimo corso in ferma prefissata (Aufp). Per quanto riguarda il primo bando, è utile sottolineare che si tratta di un concorso straordinario per titoli ed esami che consentirà a 158 unità di essere assuntee Forze speciali e Componenti specialisticheMilitare. Il concorso è aperto ai volontari in ferma prefissata di un anno, anche in congedo per fine firma o in rafferma annuale. Idisponibili sono suddivisi in questo modo: sette nel Corpo delle Capitanerie di Porto; 151 nel ...

ComitatoIdoneiN : RT @gaeindo: #prorogagraduatorietutte unica scelta intelligente e giusta prima di nuovi concorsi per continuare a garantire decorosi serviz… - RicciolaSicula : RT @gaeindo: #prorogagraduatorietutte unica scelta intelligente e giusta prima di nuovi concorsi per continuare a garantire decorosi serviz… - infermieritali2 : Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di 7 posti vacanti, a tempo indete… -