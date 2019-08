Colpi di pistola nel Napoletano | 24enne incensurata ferita alla gamba | era con il

Lodi - guardia giurata uccide a Colpi di pistola il cugino a Tavazzano : forse raptus di gelosia : Una guardia giurata di 40 anni, Sebastian Ganci, ha ucciso a colpi di pistola l’11 agosto il cugino, Amato Di Paola di 29 anni , probabilmente spinto da gelosia. È successo a Tavazzano con Villavesco, in provincia di Lodi, nell’abitazione del presunto assassino, dopo un a lite tra i due scoppiata per una ragazza di 17 anni che aveva una relazione con la guardia giurata. Ganci è stato fermato a Milano dalle volanti della polizia, ...

Roma - ucciso a Colpi di pistola "Diabolik" Fabrizio Piscitelli. Era a capo degli Irriducibili della Lazio : È morto l'ultrà della Lazio centrato da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Un vero e proprio agguato. Lo si apprende da fonti di polizia. A quanto...

Uccide la nipote di 21 anni a Colpi di pistola : “Avevamo una relazione e mi ha lasciato” : Winnie Mendoza, 21 anni di Miami, è stata seguita e uccisa a colpi di arma da fuoco dallo zio Stephen Myers, 44 anni e padre dei suoi 2 cugini, con il quale aveva una relazione da 2 anni. L'uomo l'avrebbe seguita e al culmine di una lite per gelosia l'avrebbe colpita. Sotto choc la famiglia: "Stiamo vivendo un incubo".

Duplice omicidio a Cosenza - trovati in auto i cadaveri di due uomini : uccisi a Colpi di pistola : I cadaveri di due uomini sono stati ritrovati questa mattina nelle campagne di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, in contrada Apollinara. Si tratta di Pietro Greco, di 39 anni, di Castrovillari, già noto alle forze dell'ordine per precedenti nel traffico di droga, ed un imprenditore, Francesco Romano. Sarebbero stati uccisi a colpi di arma da fuoco.Continua a leggere

Marc Batchelor ucciso a Colpi di pistola : l’ex talento del Sud Africa trovato morto nella sua auto : l’ex giocatore del Sud Africa Marc Batchelor è stato trovato morto nella sua auto a Olivedale: l’uomo è stato assassinato con 7 colpi di pistola Il mondo del calcio piange la scomparsa di Marc Batchelor. l’ex calciatore dei Kaizer Chief e degli Orlando Pirates è stato trovato morto nel vialetto di casa, a Olivedale, poco fuori Johannesburg. Il talento sudAfricano è stato assassinato da due uomini che, a bordo di una moto, gli hanno sparato ...

Uccide la ex a Colpi di pistola - fuga finita per Domenico Massari : si è costituito a Sanremo : L'uomo dopo il delitto aveva fatto perdere le proprie tracce. Dopo più di 24 ore si è presentato, senza il suo avvocato...

“Ti ricordi di me?”. Irrompe al karaoke e uccide a Colpi di pistola l’ex moglie a Savona : “Ti ricordi di me?”, grida all’ex moglie facendo irruzione durante una serata karaoke, poi spara e la uccide. È questo il dramma consumatosi ieri presso il ristorante del bagno “aQuario” a Savona. La donna sarebbe stata colpita mentrecantava. Il locale, stando alle testimonianze raccolte, era pieno al momento della sparatoria. Sarebbero stati esplosi almeno 7-8 colpi che, inizialmente, alcuni avventori ...

