Ciclismo | Alaphilippe | ‘Il Tour 2019 segnerà la mia vita | ci vuole tempo per rientrare’

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) I risultati e le emozioni regalate da Julianalde France restano una delle pietre miliari della stagione del grande. Per il campione francese era stata già un’annata straordinaria, con le vittorie in serie in primavera tra Strade Bianche, Sanremo e Freccia Vallone, ma le prestazioni dello hanno proiettato in una dimensione ancora diversa e più grande.ha fatto sognare i francesi tenendo la maglia gialla per due settimane e cedendo la leadership a sole due tappe dalla fine, dopo una corsa da brividi condotta con grande temperamento.: ‘Avevo bisogno di pensare ad altro’ Quelde France corso in maniera generosa e che lo ha portato in una posizione e un ruolo inattesi ha letteralmente prosciugato Juliana livello sia fisico che psicologico, tanto da mettere più di un dubbio sulle sue possibilità nel finale di ...