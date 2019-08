Ciclismo | 68° Gran Premio Colli Rovescalesi | i migliori talenti sono pronti alla sfida

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Sarà unatutta da vivere quella che andrà in scena domenica 25 agosto a Rovescala (in provincia di Pavia) e che metterà in palio la 68^ edizione del Grane il 12° Trofeo Enertrade nonchè la 32^ M.O. Giuseppe Torregiani A.M., la Coppa Amanzio Milanesi A.M. e il Trofeo Bonarda del Comune di Rovescala. Una gara suggestiva ed affascinante come sempre, quella allestita con passione dAsd Rovescalese del presidentissimo Remo Torregiani, che quest’anno avrà in più un cast diassoluti della categoria Elite-Under 23 . Al via di Rovescala, ci saranno tutti i maggiori protagonisti del 2019 del panorama ciclistico italiano a cominciare dcoppia della Sangemini-Trevigiani che nell’ultima settimana ha conquistato i traguardi internazionali di Poggiana (TV) e Capodarco (FM), con i propri portacolori: il vicentino Filippo Zana e col ...