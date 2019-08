Chiesa Juventus | clamoroso colpo di scena | spunta l’indiscrezione!

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Mercato Juventus : riagganciati i rapporti con l’entourage di Chiesa : Mercato Juventus : Federico Chiesa ha certamente rappresentato uno degli obiettivi di Mercato principali della società torinese nella prima fase del Mercato estivo 2019/2020. Dopo un primo momento dominato dalla speranza di chiudere l’affare, le trattative si sono arenate a causa del netto diniego posto dal Presidente della Fiorentina con un’intervista che ha destato scalpore, […] More

Juventus : dopo le cessioni - potrebbe arrivare uno fra Icardi - Chiesa e Pogba : La Juventus prosegue la preparazione estiva ed il lavoro di Maurizio Sarri sta riguardando la parte tattica e quella atletica. L'esigenza principale però rimane la cessione di alcuni esuberi, così da alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e possibilmente sistemare un bilancio provato da investimenti importanti, come quello riguardante De Ligt dall'Ajax. Sono tanti a rischio cessione: Perin, Rugani, Khedira, Matuidi, Mandzukic, ...

Calciomercato Inter – Sorpasso alla Juventus per Federico Chiesa : i motivi che rendono possibile la trattativa : L’Inter è decisa a superare la Juventus per Federico Chiesa: il giocatore accetterebbe la destinazione e la Fiorentina preferirebbe non cedere il proprio pupillo ai rivali bianconeri Nelle prime settimane di mercato la Juventus sembrava aver messo le mani su Federico Chiesa. Accordo raggiunto nel bel mezzo del caos societario della Fiorentina, giocatore pronto a forzare la cessione. Situazione che poi si è risolta in un nulla di fatto, con ...

Juventus - azione di disturbo di Marotta nei confronti della Juve per Chiesa : Questa sessione di mercato di Serie A è stata animata soprattutto dai duelli serrati tra Juventus e Inter. Il ds bianconero Fabio Paratici e l’Ad nerazzurro, Beppe Marotta (un tempo bianconero) hanno cercato di intralciarsi a vicenda, basti ricordare la lotta feroce per accaparrarsi Romelu Lukaku, terminata con il trasferimento dell’attaccante belga alla corte di Antonio Conte. Se il Chief Football Officer si era intromesso nell’affare con il ...

Prosegue la guerra Marotta Paratici - l’Inter vuole soffiare Chiesa alla Juventus : L’edizione odierna di Tuttosport sottolinea come continua senza sosta la guerra fredda tra Inter e Juve Negli ultimi due mesi, i due club non hanno perso occasione per sgambetti e gomitate, cercando di impedire il chiudersi delle trattative altrui, provando a soffiarsi reciprocamente obiettivi e, soprattutto, portando avanti il braccio di ferro più lungo del mercato di quest’anno, quello per Mauro Icardi e Paulo Dybala. alla fine, tutto ...

Juventus - possibile inserimento di Mandzukic per arrivare a Chiesa : Il lavoro di Maurizio Sarri in questa fase di preparazione fisica riguarderà la parte atletica ma soprattutto quella tattica, considerando che entro la settimana dovrebbero rientrare tutti i reduci dalle vacanze. Non rientrerà alla Continassa la punta Kean, che il 31 luglio effettuerà le visite mediche e la firma del contratto con l'Everton. Dalla cessione del giocatore la Juventus è pronta ad incassare 30 milioni più bonus, per arrivare ad un ...

Juventus - possibile inserimento di Rugani come contropartita per arrivare a Chiesa : La Juventus è ritornata dalla tournée asiatica, dopo le tre amichevoli (due di International Champions Cup) contro Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, con l'esigenza principale di piazzare alcuni esuberi. Attualmente, infatti, la rosa della Juventus conta 27 giocatori, troppi anche in previsioni di ulteriori investimenti. Sono tanti a ...

Calciomercato Juventus : due giocatori e soldi per Chiesa : Calciomercato Juventus: le ultime sulla trattativa infinita per Federico Chiesa. Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica torinese Tuttosport , la più recente idea dei dirigenti bianconeri è quella di inserire i cartellini di neo-acquisti per poter portare a Torino l’attaccante esterno della Fiorentina Federico Chiesa. Calciomercato Juventus: due giocatori e soldi per Chiesa In particolare, […] More

Non solo la Juventus : anche l'Inter penserebbe ancora a Chiesa : l'Inter sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del proprio allenatore, Antonio Conte. Ieri in International Champions Cup i nerazzurri hanno dato buone indicazioni nel match contro la Juventus. Questo potrebbe dare ulteriore forza al proprio tecnico, che chiede rinforzi in attacco visto che al momento non ha praticamente nessuno a disposizione in prima squadra, se non l'adattato Ivan Perisic. Per questo motivo l'ex ...

Chiesa Juventus - arriva la svolta : rivoluzione offensiva firmata Sarri-Paratici! : Chiesa Juventus- Continua a tener banco il capitolo Chiesa in casa Juventus. L’attaccante della Fiorentina sarebbe pronto a dire addio al club viola aprendo ufficialmente ad un potenziale trasferimento in maglia bianconera. Commisso, dal canto suo, come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, avrebbe puntato l’indice sui bianconeri: la sensazione è che il presidente viola voglia […] More

La Fiorentina a Chiesa : «Vai fuori squadra ma alla Juventus no». Commisso : «Disgustato dalla Juve» : Sull’autobus Uno dei casi più controversi del mercato estivo è quello che riguarda Federico Chiesa. Lui vorrebbe andare alla Juventus. Il club viola non ha alcuna intenzione di cederlo. È di ieri l’ultimo capitolo della storia, per ora. Un incontro tra Joe Barone, braccio destro di Commisso, e il calciatore a bordo del pullman della Fiorentina, a New York, mentre tutti gli altri calciatori viola erano già saliti sul battello che li ...

Caos Chiesa-Fiorentina - Commisso lancia una clamorosa bordata alla Juventus : ”Fin dal primo giorno ho detto di voler tenere Chiesa e penso che lo faro’. Quando ho comprato la Fiorentina ho comprato tutta la Fiorentina e non un solo giocatore”. Sono le dichiarazioni di Rocco Commisso ai microfoni di Sky da New York parla della sirene della Juventus per l’attaccante Chiesa. ”Voglio trattare tutti i giocatori con rispetto come meritano, ci vuole rispetto reciproco tra me e loro – ...

Juventus - secondo 'La Repubblica' potrebbe offrire 55 milioni di euro per Chiesa : La Juventus è pronta a disputare la sua seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter, in un match molto particolare per il tecnico Antonio Conte, ex della partita. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, Maurizio Sarri ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di investire sul mercato su alcuni ruoli, così come allo stesso tempo sarà importante cedere gli esuberi, con una rosa che attualmente è di 27 ...