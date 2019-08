Chicago PD | finale di stagione | anticipazioni trama ultima puntata 22 agosto

Chicago PD 5/ Anticipazioni 22 agosto 2019 : Alvin ferito - ce la farà? - finale - : Chicago PD 5, Anticipazioni 22 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Alvin viene arrestato: Voight tenta il tutto per tutto, ma Woods punta ad Antonio.

Chicago PD 5 - gli episodi in onda giovedì 22 agosto su Italia 1 – Finale di stagione : Chicago PD 5, anticipazioni puntate 20, 21 e 22 in onda giovedì 22 agosto su Italia 1. Ultimo appuntamento Oggi si chiude la quinta stagione di Chicago PD, su Italia 1 infatti andranno in onda gli ultimi tre episodi. L’appuntamento è per stasera, giovedì 22 agosto, esattamente per le 21:20 con la ventesima, ventunesima e ventiduesima puntata della quinta stagione. Ricordiamo che la quinta stagione è inedita in chiaro ma è stata già trasmessa sui ...

Chicago Fire 6 verso il gran finale? Mediaset cambia la programmazione : anticipazioni 20 e 27 agosto : Chi si aspettava di vedere gli ultimi episodi di Chicago Fire 6 il prossimo 27 agosto si sbaglia e di grosso perché la programmazione Mediaset è ormai cambiata e le sorprese non mancano. Italia1 ha pensato bene di dividere gli episodi finali della serie firmata da Dick Wolf mandando in onda due episodi alla volta da martedì 27 agosto e facendo slittare il finale al 3 settembre. Sarà il mese prossimo, ad un passo dal ritorno in onda negli Usa, ...

Chicago Med - il finale della terza stagione : anticipazioni trama ultima puntata : Venerdì 16 agosto, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 circa in poi, finisce la terza stagione di Chicago Med, il medical drama ambientato nello stesso mondo in cui sono presenti anche i personaggi di Chicago Fire e Chicago PD. Gli ultimi due episodi vengono trasmessi uno dietro l’altro, di seguito le anticipazioni sulla trama. Chicago Med 3, ultima puntata 16 agosto: anticipazioni trame Sospetti Natalie si precipita a salvare un ...

Ascolti Tv Venerdì 16 Agosto - Rosamund Pilcher - Grand Tour e il finale di Chicago Med : Ascolti Tv Venerdì 16 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto 1a Tv – Canale 5 – milioni e % Grand Tour Garda Dolomiti – Rai 1 – milioni e % Chicago Med 3 (2 ep. finale di stagione) 1a Tv – milioni e % Tutta la verità su mia madre – Rai 2 – mila e % Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan – Rete 4 – mila e % Moll ...

Chicago Med 4/ Anticipazioni stagione : i punti interrogativi del finale della terza : Chicago Med 4, Anticipazioni nuova stagione: nuovi personaggi e trama dei primi episodi, grande curiosità per il futuro di Connor.

Chicago Med 4 si farà? Il finale della terza stagione su Italia1 non lascia dubbi : anticipazioni 16 agosto : Gran finale per la terza stagione della serie firmata Dick Wolf questa sera, ma Chicago Med 4 si farà oppure no? I fan italiani possono dormire tranquilli perché i nuovi episodi non solo sono confermati ma sono già andati in onda negli Usa (proprio nella scorsa stagione televisiva) e sono sbarcati sulla piattaforma Infinity a pagamento di casa Mediaset (e su Sky per gli abbonati). Questo significa che Chicago Med 4 si farà e che quello che ...

Chicago Med - il finale della terza stagione : anticipazioni trama ultima puntata : Venerdì 16 agosto, in prima serata su Italia Uno dalle 21.25 circa in poi, finisce la terza stagione di Chicago Med, il medical drama ambientato nello stesso mondo in cui sono presenti anche i personaggi di Chicago Fire e Chicago PD. Gli ultimi due episodi vengono trasmessi uno dietro l’altro, di seguito le anticipazioni sulla trama. Chicago Med 3, ultima puntata 16 agosto: anticipazioni trame Sospetti Natalie si precipita a salvare un ...

Chicago Med 3 - finale di stagione venerdì 16 agosto su Italia 1 : Chicago Med 3, anticipazioni episodi 19 e 20 in onda venerdì 16 agosto su Italia 1, finale di stagione. Ultimo appuntamento su Italia 1 con la terza stagione di Chicago Med in prima tv in chiaro, con la quarta già andata in onda su Premium Stories e una quinta che arriverà a fine settembre negli Stati Uniti su NBC nella classica serata del mercoledì #OneChicago. L’appuntamento è per stasera, venerdì 16 agosto, su Italia 1, alle 21:20 circa ...

Il finale di Chicago PD 5 mette tutto a rischio con l’affair Olinsky : anticipazioni 15 e 22 agosto : Il finale di Chicago PD 5 si avvicina a grandi passi e proprio la prossima settimana, il 25 agosto, andranno in onda gli ultimi tre episodi con l'affair Olinsky e tutto quello che è successo a lui, prima e dopo essere finito in carcere. L'appuntamento però è per questa sera, sempre sulla rete giovane Mediset, con tre nuovi episodi di Chicago PD 5 ovvero il 17, 18 e 19 dal titolo "Punto di rottura", "Fantasmi" e "La vendetta" in cui prima il ...