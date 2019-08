Chicago P D 5 settima puntata | trama episodi 22 agosto 2019 su Italia 1

Fonte : cubemagazine

(Di giovedì 22 agosto 2019)P.D. 5. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su1 da giovedì 22. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul settimo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D. 522suP.D. 5X20 Hannah. Mentre continua l’azione contro Olinsky, Hannah, una diciottenne alla quale la moglie di Hank era molto legata e alla quale lui aveva promesso di starle vicino, lascia un biglietto a Hank chiedendogli aiuto. Hank riesce a incontrarla, ma, prima che la ragazza possa parlare, scompare nel nulla.P.D. 522suP.D. 5X21 Lealtà. Halstead e Atwater vanno sotto copertura per impedire che armi di potenza militare finiscano per strada. Nel frattempo, Voight ...

zazoomnews : Chicago Fire 6 settima puntata: trama episodi 13 agosto 2019 su Italia 1 - #Chicago #settima #puntata: #trama - zazoomblog : Chicago Fire 6 settima puntata: trama episodi 13 agosto 2019 su Italia 1 - #Chicago #settima #puntata: #trama - zazoomblog : Chicago Fire 6 settima puntata: trama episodi 13 agosto 2019 su Italia 1 - #Chicago #settima #puntata: #trama… -