Chiara Ferragni e Fedez addormentati Ma la foto scatena i fan

Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con il piccolo Leone - i fan notano un dettaglio : Le vacanze stancano! Chiara Ferragni e Fedez dormono in auto con il piccolo Leone, i fan notano un dettaglio. Dopo la foto di Chiara, Fedez ha pubblicato su Instagram un ritratto di famiglia in...

Chiara Ferragni e mamma Marina Di Guardo alla sua età : identiche. La foto : Chiara Ferragni è la regina dei social. Influencer, imprenditrice, fashion blogger, moglie e mamma, ora ha superato i 17 milioni di follower su Instagram. Ogni suo post, che praticamente è un appuntamento quotidiano, riceve like e commenti a valanga. Non proprio tutti positivi, certo. Figuratevi se una come la Ferragni non è un bersaglio degli hater. E non solo per le immagini con Fedez e il figlioletto Leone. Proprio qualche giorno fa i soliti ...

Instagram - quanto guadagnano gli influencer con un solo post? La classifica dei più ricchi (e non c'è Chiara Ferragni) : Soldi a bizzeffe per un solo post su Instagram. È la realtà quotidiana che vivono gli influencer più potenti del mondo. La Instagram Rich List 2019 redatta da Hopper HQ,...

Fedez fotografa Chiara Ferragni mentre dorme e lei si infuria : Fedez fotografa Chiara Ferragni mentre dorme e lei si infuria. Accade anche questo nella lunga estate dei Ferragnez che stanno trascorrendo le vacanze a Ibiza. Dopo un anno ricco di impegni e tante novità, la coppia più famosa di Instagram si è concessa un lunghissimo soggiorno sull’isola spagnola. Chiara e Fedez hanno scelto di dedicarsi totalmente alla famiglia, raccogliendo in una grande villa (e sullo yacht) tanti amici e parenti. Con ...

Chiara Ferragni - le sorelle definite 'tozze e cicce' e lei replica : 'È come insultare me' : Non è la prima volta che le sorelle di Chiara Ferragni vengono prese di mira da alcuni internauti per il loro aspetto fisico: l'errore nel quale incappano molti, infatti, è quello di paragonare le tre ragazze guardando gli scatti nei quali posano tutte insieme. Ieri, dopo aver letto l'ennesimo commento offensivo nei confronti di Valentina e Francesca, la moglie di Fedez ha risposto a muso duro, invitando questi haters a posare il loro sguardo su ...

Chiara Ferragni - lo scherzo di Fedez : «Chi dorme si piglia selfie». I fan in ansia : «Facci sapere che sei ancora vivo» : Chiara Ferragni si addormenta e Fedez decide di tirare alla moglie un brutto scherzo, in compagnia dell’amico Luis Sal. Il cantante e lo youtuber, in vacanza a Ibiza, ne hanno approfittato per divertirsi alle spalle della influencer, scattando un selfie proprio mentre Chiara dormiva. «Chi dorme si piglia selfie», scrive Fedez nella didascalia della foto in compagnia di Luis Sal e della moglie, in versione ‘bella addormentata’. ...

Chiara Ferragni in spiaggia con Leone - i follower notano un dettaglio e scoppia una furente discussione : Chiara Ferragni continua a passare le vacanze a Ibiza, in compagnia del figlio Leone e di Fedez. Dopo essere stata vittima di uno scherzo da parte del marito e di Luis Sal, la popolare influencer ha...

Chiara - Valentina e Francesca Ferragni unite contro il body shaming : Le sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLe sorelle Ferragni a IbizaLa reunion delle sorelle Ferragni va in scena a Ibiza. Valentina, 26 anni, e Francesca, 29, hanno raggiunto la maggiore Chiara, 32, sull’isola da quasi un mese, per finire le vacanze tutte insieme. Così eccole in posa sui loro profili social – ...

Leone - che ha cambiato così la vita di Chiara Ferragni e Fedez : Chiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e LeoneChiara Ferragni, Fedez e ...

Valentina e Francesca Ferragni insultate sui social : l’indignazione di Chiara : Chiara Ferragni indignata: le sorelle Valentina e Francesca pesantemente insultate Non passa giorno che Chiara Ferragni non pubblichi foto sul suo profilo Instagram ufficiale e non passa giorno senza ricevere insulti. Questa volta, però, sotto attacco non è stata l’influencer italiana più famosa del mondo o suo marito Fedez, bensì le sorelle Valentina Ferragni e […] L'articolo Valentina e Francesca Ferragni insultate sui social: ...

Fedez e Chiara Ferragni - insulti pesanti a Leone su Instagram : la reazione : Fedez e Chiara Ferragni difendono il figlio Leone dopo gli insulti su Instagram. In questi giorni il primogenito dei Ferragnez è finito nel mirino degli haters. Il piccolo Leone ha solamente un anno e mezzo, ma è già una star dei social. Ogni giorno infatti i suoi genitori condividono sulle Stories di Instagram scatti e video che raccontano la vita del piccolo, fra giochi, sorrisi e tanta tenerezza. Leo, come lo chiama teneramente la sua mamma, ...

Chiara Ferragni difende le sorelle dagli haters : Insultare loro è peggio che insultare me : Le vacanze di Chiara Ferragni continuano insieme a Fedez, il piccolo Leone, gli amici e le sorelle Valentina e Francesca. Sono proprio loro, però, ad essere finite nel mirino degli haters che le hanno accusate di sfoggiare una forma fisica poco avvenente. È bastata una foto in barca che ritrae le sorelle Ferragni in costume a scatenare l'invidia degli ‘odiatori da tastiera’, sempre pronti a trovare il difetto che possa scatenare una ...