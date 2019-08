Chi è Marta Cartabia | da vice della Consulta alla presidenza del Consiglio? La videoscheda

Marta Cartabia al governo? Chi è la donna che potrebbe guidare il nuovo esecutivo giallo-rosso : Marta Cartabia, vicepresidente della Corte Costituzionale, è uno dei nomi che circolano in queste ore nei corridoi del Quirinale. Lo stesso Mattarella potrebbe aver suggerito la docente di Diritto costituzionale per guidare un eventuale esecutivo di legislatura, Pd-M5S-LeU. La Cartabia sarebbe la prima presidente del Consiglio donna.Continua a leggere

Matteo Marzotto : "Mia madre Marta non voleva invecChiare e si stordiva di una vita folle" - : Luana Rosato Matteo Marzotto ricorda la madre Marta in una intervista e racconta il loro legame fatto di alti e bassi perché, pur amandosi molto, "nessuno faceva sconti all’altro" Quinto figlio del conte Umberto Francesco Marzotto e di Marta Marzotto, Matteo Marzotto racconta il legame con la madre, scomparsa nel 2016, fatto di momenti di alti e bassi perché “nessuno faceva sconti all’altro”. Intervistato dal Sette, il settimanale ...

Ciclismo - Marta Bastianelli rimane senza squadra : “La Virtu Chiude per problemi economici - sono alla ricerca” : Marta Bastianelli non parteciperà al Giro d’Italia che scatterà venerdì 5 luglio da Cassano Spinola, la Campionessa d’Europa accusa infatti una tendinite al vasto mediale del ginocchio destro e dunque non si cimenterà con la Corsa Rosa. La 32enne, quest’anno vincitrice del Giro delle Fiandre, ha incominciato a pedalare oggi come ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport dopo uno stop di quasi 10 giorni e si concentrerà sulla ...