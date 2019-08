Chef italiano di Cipriani scomparso a New York Il patron dell' Harry' s Bar | «Era felice

La misteriosa scomparsa dello Chef italiano del Cipriani a New York : Dal weekend non si hanno più notizie di Andrea Zamperoni, l'italiano capo chef del ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal di New York. Lo scrive il New York Post che cita la polizia e i colleghi del 33enne che vive a Woodside, nel Queens. E' stato visto per l'ultima volta dai suoi coinquilini sabato sera dopo aver finito il turno, ha riferito il direttore del ristorante. I suoi colleghi hanno chiamato la polizia ...

Chef Rubio è un italiano talmente vero da non leggere altro che Facebook e se stesso : Al solo sentirlo nominare, Chef Rubio mi causa irritazione, erubescenza. Credo che se mangiassi qualcosa di suo mi verrebbe subito un’afta. Ammesso che qualcosa di suo sia possibile mangiare: a differenza di Bottura che parla e parla ma un ristorante, per quanto poco frequentabile, lo possiede, Rubi