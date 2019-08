Charlize Theron è irriconoscibile nel ruolo di una celebre giornalista nel film

«Bombshell» - super trailer per il super trio Charlize Theron - Margot Robbie e Nicole Kidman : Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman sono «le donne di Fox News»: il trio di attrici è infatti quello delle protagoniste di Bombshell, film di Jay Roach (Candidato a sorpresa; Trumbo) tratto da una storia vera. Qualche anno fa, un gruppo di donne che lavoravano in Fox News si sono ribellate alla cultura maschilista dell’azienda in cui lavoravano, denunciando soprusi e molestie; il caso ha portato alle dimissioni ...

Charlize Theron e David Oyelowo rispondono agli autocomplete di Google : Charlize Theron e David Oyelowo hanno condiviso il set della pellicola Gringo (per il pubblico italiano, Truffatori in erba), diretta da Nash Edgerton, un mix di azione, dramma e commedia sull’eterno tema del crinale che separa onestà e affari sporchi. In questo video della serie autocomplete Interviews, il format di Wired dedicato alle stringhe di keyword più cercate sul motore di ricerca di Big G, i due attori rispondono alle curiosità ...

