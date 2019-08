Centinaio | troppi ‘no’ ammalano Paese | porte aperte a 5S ma senza Conte

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Roma – “Contatti tra alcuni nostri esponenti e quelli del Movimento 5 Stelle sono ancora in corso. Noi, anche in questi giorni, una porticina l’abbiamo tenuta aperta. Ovviamente deve esserci un passo indietro del presidente del Consiglio”. Cosi’ il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marcointervistato dal quotidiano ‘Il Mattino’. “Siamo disponibili a riaprire ai 5 Stelle se ce lo chiede il Capo dello Stato- puntualizza- ma purche’ la modalita’ di lavoro all’interno dell’esecutivo ritorni quella prima della campagna elettorale europea. Mi risulta che sono tanti i 5 Stelle che non vogliono andare con Renzi e Boschi, ma vorrebbero continuare a governare con noi. Siamo sempre disponibili a sederci attorno a un tavolo, ma- sottolinea- bisogna ripartire dallo ...

